Десантники ВС РФ уничтожили автомобиль с бойцами ВСУ под Часовым Яром

Российская армия под Часовым Яром уничтожила автомобиль ВСУ, который перевозил личный состав противника. Об этом сообщает Минобороны России.
«Артиллеристы ивановского соединения Воздушно-десантных войск уничтожают автомобильную технику ВСУ», — передает ведомство. Уточняется, что эта техника перевозила личный состав украинской армии для ротации. Огонь по цели ВС РФ вели из самоходного орудия 2С9 «Нона-С».
Ранее сообщалось, что ВСУ покидают свои позиции в Часове Яре и начинают усиливать харьковское направление. Военкор Юрий Котенок отмечал, что на этой линии фронта украинской армии не хватает сил для удержания кварталов.
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