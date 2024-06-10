Десантники ВС РФ уничтожили автомобиль с бойцами ВСУ под Часовым Яром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, броневик, бронетехника, всу,  stock
Армия России уничтожила технику ВСУ, которая перевозила военных противника для ротации, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия под Часовым Яром уничтожила автомобиль ВСУ, который перевозил личный состав противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«Артиллеристы ивановского соединения Воздушно-десантных войск уничтожают автомобильную технику ВСУ», — передает ведомство. Уточняется, что эта техника перевозила личный состав украинской армии для ротации. Огонь по цели ВС РФ вели из самоходного орудия 2С9 «Нона-С».

Ранее сообщалось, что ВСУ покидают свои позиции в Часове Яре и начинают усиливать харьковское направление. Военкор Юрий Котенок отмечал, что на этой линии фронта украинской армии не хватает сил для удержания кварталов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия под Часовым Яром уничтожила автомобиль ВСУ, который перевозил личный состав противника. Об этом сообщает Минобороны России. «Артиллеристы ивановского соединения Воздушно-десантных войск уничтожают автомобильную технику ВСУ», — передает ведомство. Уточняется, что эта техника перевозила личный состав украинской армии для ротации. Огонь по цели ВС РФ вели из самоходного орудия 2С9 «Нона-С». Ранее сообщалось, что ВСУ покидают свои позиции в Часове Яре и начинают усиливать харьковское направление. Военкор Юрий Котенок отмечал, что на этой линии фронта украинской армии не хватает сил для удержания кварталов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...