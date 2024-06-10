10 июня 2024

Выросла стоимость шенгенской визы для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост стоимости Шенгена объяснили инфляцией в Евросоюзе
Рост стоимости Шенгена объяснили инфляцией в Евросоюзе Фото:

С 11 июня для граждан РФ стоимость Шенгена выросла с 80 до 90 евро, для детей — с 40 до 45. Еврокомиссия объясняла подобную динамику инфляцией в европейском союзе.

«Визовый сбор при получении шенгенской визы, в том числе для россиян, с 11 июня вырос до 90 евро. Соответствующее решение в марте приняла Европейская комиссия с учетом инфляции прошлых годов», — на данные ЕС ссылается РБК.

По сообщению Еврокомиссии, Россия попала в топ-5 стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз. Италия возглавляет список стран по выданным россиянам разрешениям на въезд, пишет «Национальная служба новостей». Румыния с конца мая начала оформлять Шенген для граждан РФ, напоминает RT.undefined

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С 11 июня для граждан РФ стоимость Шенгена выросла с 80 до 90 евро, для детей — с 40 до 45. Еврокомиссия объясняла подобную динамику инфляцией в европейском союзе. «Визовый сбор при получении шенгенской визы, в том числе для россиян, с 11 июня вырос до 90 евро. Соответствующее решение в марте приняла Европейская комиссия с учетом инфляции прошлых годов», — на данные ЕС ссылается РБК. По сообщению Еврокомиссии, Россия попала в топ-5 стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз. Италия возглавляет список стран по выданным россиянам разрешениям на въезд, пишет «Национальная служба новостей». Румыния с конца мая начала оформлять Шенген для граждан РФ, напоминает RT.undefined
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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