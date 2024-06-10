Выросла стоимость шенгенской визы для россиян

С 11 июня для граждан РФ стоимость Шенгена выросла с 80 до 90 евро, для детей — с 40 до 45. Еврокомиссия объясняла подобную динамику инфляцией в европейском союзе.
«Визовый сбор при получении шенгенской визы, в том числе для россиян, с 11 июня вырос до 90 евро. Соответствующее решение в марте приняла Европейская комиссия с учетом инфляции прошлых годов», — на данные ЕС ссылается РБК.
По сообщению Еврокомиссии, Россия попала в топ-5 стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз. Италия возглавляет список стран по выданным россиянам разрешениям на въезд, пишет «Национальная служба новостей». Румыния с конца мая начала оформлять Шенген для граждан РФ, напоминает RT.undefined
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.