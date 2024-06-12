Bloomberg: решение Макрона распустить парламент вызвало хаос и гнев

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Партия Макрона не одобряет его решения о роспуске Национального собрания
Партия Макрона не одобряет его решения о роспуске Национального собрания Фото:

Хаос и гнев в партии президента Франции Эмманюэля Макрона вызвало его решение о роспуске Национального собрание и проведении новых парламентских выборов. Об этом заявили депутаты и члены партии «Возрождения».

«Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев... Было такое ощущение, будто он направил нас сражаться в безнадежной битве», — передает Bloomberg заявление депутата партии президента Кристофа Мариона.

Некоторые депутаты боятся открыто высказывать свое недовольство из-за риска, что их сочтут предателями или трусами. Еще один высокопоставленный чиновник Франции заявил, что решение Макрона ставит под угрозу некоторые международные приоритеты страны, в частности борьбу с изменением климата.

О роспуске Национального собрания Макрон заявил накануне, передает Национальная служба новостей. Позже он выразил огорчение из-за победы на выборах в Европарламент крайне правых партий, особенно тех, что выступают против оказания помощи Украине. Первый тур досрочных парламентских выборов во Франции пройдет 30 июня, второй — 7 июля. По информации источников, Макрон даже обсуждает с окружением возможность своей отставки, в случае победы правой партии «Национальное объединение».

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Хаос и гнев в партии президента Франции Эмманюэля Макрона вызвало его решение о роспуске Национального собрание и проведении новых парламентских выборов. Об этом заявили депутаты и члены партии «Возрождения». «Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев... Было такое ощущение, будто он направил нас сражаться в безнадежной битве», — передает Bloomberg заявление депутата партии президента Кристофа Мариона. Некоторые депутаты боятся открыто высказывать свое недовольство из-за риска, что их сочтут предателями или трусами. Еще один высокопоставленный чиновник Франции заявил, что решение Макрона ставит под угрозу некоторые международные приоритеты страны, в частности борьбу с изменением климата. О роспуске Национального собрания Макрон заявил накануне, передает Национальная служба новостей. Позже он выразил огорчение из-за победы на выборах в Европарламент крайне правых партий, особенно тех, что выступают против оказания помощи Украине. Первый тур досрочных парламентских выборов во Франции пройдет 30 июня, второй — 7 июля. По информации источников, Макрон даже обсуждает с окружением возможность своей отставки, в случае победы правой партии «Национальное объединение».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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