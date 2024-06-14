Финскую International Russian Radio&Television признали нежелательной

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной компанию International Russian Radio&Television
Генпрокуратура РФ признала нежелательной компанию International Russian Radio&Television Фото:

Финская неправительственная организация International Russian Radio&Television и связанные с ней американские и канадские структуры признаны нежелательными в России. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

«Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельности иностранной НПО International Russian Radio&Television», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. 

Деятельность этих организаций связана с поиском и поддержкой оппозиционно настроенных к российским властям лиц, организацией протестных акций и распространением антироссийских материалов. Отмечается, что они также занимались распространением недостоверной информации о действиях ВС ФР и поддерживали информационные кампании Запада против России.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о возможности признавать нежелательными зарубежные организации. Также был одобрен законопроект, который позволит выписывать штрафы за участие в них. 

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Финская неправительственная организация International Russian Radio&Television и связанные с ней американские и канадские структуры признаны нежелательными в России. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельности иностранной НПО International Russian Radio&Television», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.  Деятельность этих организаций связана с поиском и поддержкой оппозиционно настроенных к российским властям лиц, организацией протестных акций и распространением антироссийских материалов. Отмечается, что они также занимались распространением недостоверной информации о действиях ВС ФР и поддерживали информационные кампании Запада против России. Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о возможности признавать нежелательными зарубежные организации. Также был одобрен законопроект, который позволит выписывать штрафы за участие в них. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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