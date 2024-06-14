Финскую International Russian Radio&Television признали нежелательной

Финская неправительственная организация International Russian Radio&Television и связанные с ней американские и канадские структуры признаны нежелательными в России. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
«Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельности иностранной НПО International Russian Radio&Television», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.
Деятельность этих организаций связана с поиском и поддержкой оппозиционно настроенных к российским властям лиц, организацией протестных акций и распространением антироссийских материалов. Отмечается, что они также занимались распространением недостоверной информации о действиях ВС ФР и поддерживали информационные кампании Запада против России.
Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о возможности признавать нежелательными зарубежные организации. Также был одобрен законопроект, который позволит выписывать штрафы за участие в них.
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