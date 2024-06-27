РБК: в главном институте гражданской авиации прошли увольнения

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В институте при Росавиации девять сотрудников уволились в связи с новой политикой руководства, передает РБК Фото:

В Научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА) уволились заместитель генерального директора по поддержанию летной годности воздушных судов Карен Акопян и еще ряд сотрудников. Всего соответствующее заявление подали девять человек. Их уход связывают с проводимыми новым руководством реформами. Институт подведомственен Росавиации.

«Прошу уволить в соответствии… с моим нежеланием участвовать в развале института, проводимом вами и вашей командой», — написал Карен Акопян в своем заявлении об увольнении. Эту информацию сообщили источники РБК. Также позднее факт увольнения подтвердил гендиректор института Игорь Чалик.

По словам Чалика, уход сотрудников связан с их непринятием новой стратегии развития института, направленной на реструктуризацию и активное изучение новых научных направлений. Гендиректор отметил, что уже назначен новый руководитель Научного центра-13. По его словам, уход части персонала не повлиял на работу института.

Как сообщали источники РБК, за последние полгода штат института сократился на тридцать человек — с 555 до 525 сотрудников. Как отмечают инсайдеры, большая часть уволившихся — представители административного блока. Из научных сотрудников институт покинули всего двое, но взамен были приняты на работу три человека, сообщил источник журналистам.

ФГУП «ГосНИИ ГА» является ведущей научно-исследовательской организацией в сфере воздушного транспорта России и не получает субсидий из государственного бюджета. В 2022 году институт получил сертификат Росавиации как разработчик неоригинальных авиакомпонентов для западных типов воздушных судов в условиях западных санкций против российской авиаотрасли.

Накануне в Росавиации рассказали, что начали оптимизировать данные, которые ведомство публикует. Именно поэтому недавно с сайта пропала информация о количестве воздушных судов авиакомпаний.

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В Научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА) уволились заместитель генерального директора по поддержанию летной годности воздушных судов Карен Акопян и еще ряд сотрудников. Всего соответствующее заявление подали девять человек. Их уход связывают с проводимыми новым руководством реформами. Институт подведомственен Росавиации. «Прошу уволить в соответствии… с моим нежеланием участвовать в развале института, проводимом вами и вашей командой», — написал Карен Акопян в своем заявлении об увольнении. Эту информацию сообщили источники РБК. Также позднее факт увольнения подтвердил гендиректор института Игорь Чалик. По словам Чалика, уход сотрудников связан с их непринятием новой стратегии развития института, направленной на реструктуризацию и активное изучение новых научных направлений. Гендиректор отметил, что уже назначен новый руководитель Научного центра-13. По его словам, уход части персонала не повлиял на работу института. Как сообщали источники РБК, за последние полгода штат института сократился на тридцать человек — с 555 до 525 сотрудников. Как отмечают инсайдеры, большая часть уволившихся — представители административного блока. Из научных сотрудников институт покинули всего двое, но взамен были приняты на работу три человека, сообщил источник журналистам. ФГУП «ГосНИИ ГА» является ведущей научно-исследовательской организацией в сфере воздушного транспорта России и не получает субсидий из государственного бюджета. В 2022 году институт получил сертификат Росавиации как разработчик неоригинальных авиакомпонентов для западных типов воздушных судов в условиях западных санкций против российской авиаотрасли. Накануне в Росавиации рассказали, что начали оптимизировать данные, которые ведомство публикует. Именно поэтому недавно с сайта пропала информация о количестве воздушных судов авиакомпаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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