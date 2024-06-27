Развожаев допустил повторную атаку ВСУ на Севастополь

В Севастополе разработали программу действий, направленную на снижение ущерба от ударов, заявил Развожаев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев не исключает возможности повторных попыток атак на город со стороны киевского режима и сообщает о принятии мер для минимизации последствий.
«С учетом риторики киевского режима мы видим, что не исключено повторение атак. Наша задача сделать все, чтобы минимизировать последствия», — заявил Развожаев в ходе заседания правительства, передает ТАСС. Власти Севастополя разработали программу действий, направленную на снижение ущерба от потенциальных ударов. По словам губернатора, программа была выработана после заседания штаба.
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