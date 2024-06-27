Развожаев допустил повторную атаку ВСУ на Севастополь

28 июня 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

В Севастополе разработали программу действий, направленную на снижение ущерба от ударов, заявил Развожаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Севастополя Михаил Развожаев не исключает возможности повторных попыток атак на город со стороны киевского режима и сообщает о принятии мер для минимизации последствий. «С учетом риторики киевского режима мы видим, что не исключено повторение атак. Наша задача сделать все, чтобы минимизировать последствия», — заявил Развожаев в ходе заседания правительства, передает ТАСС. Власти Севастополя разработали программу действий, направленную на снижение ущерба от потенциальных ударов. По словам губернатора, программа была выработана после заседания штаба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев не исключает возможности повторных попыток атак на город со стороны киевского режима и сообщает о принятии мер для минимизации последствий. «С учетом риторики киевского режима мы видим, что не исключено повторение атак. Наша задача сделать все, чтобы минимизировать последствия», — заявил Развожаев в ходе заседания правительства, передает ТАСС. Власти Севастополя разработали программу действий, направленную на снижение ущерба от потенциальных ударов. По словам губернатора, программа была выработана после заседания штаба.