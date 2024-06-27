27 июня 2024

Развожаев допустил повторную атаку ВСУ на Севастополь

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Госсовет в Кремле. Москва, развожаев михаил
В Севастополе разработали программу действий, направленную на снижение ущерба от ударов, заявил Развожаев Фото:
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев не исключает возможности повторных попыток атак на город со стороны киевского режима и сообщает о принятии мер для минимизации последствий.

«С учетом риторики киевского режима мы видим, что не исключено повторение атак. Наша задача сделать все, чтобы минимизировать последствия», — заявил Развожаев в ходе заседания правительства, передает ТАСС. Власти Севастополя разработали программу действий, направленную на снижение ущерба от потенциальных ударов. По словам губернатора, программа была выработана после заседания штаба.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев не исключает возможности повторных попыток атак на город со стороны киевского режима и сообщает о принятии мер для минимизации последствий. «С учетом риторики киевского режима мы видим, что не исключено повторение атак. Наша задача сделать все, чтобы минимизировать последствия», — заявил Развожаев в ходе заседания правительства, передает ТАСС. Власти Севастополя разработали программу действий, направленную на снижение ущерба от потенциальных ударов. По словам губернатора, программа была выработана после заседания штаба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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