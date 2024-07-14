Эксперт по безопасности оценил действия охраны в момент покушения на Трампа

В организации охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его митинга было много недочетов. Об этом сообщил эксперт в области комплексной безопасности группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов. По его словам, действия телохранителей могли привести к трагическим последствиям.
«На самом деле, только что просматривал этот ролик в очередной раз и не увидел, к сожалению, ни использования бронепапок, ни даже зонтов, которые бы перекрыли визуальный контакт», — заявил Фефелов RT, отмечая недочеты в охране экс-президента США. Он также отметил, что все возможные огневые точки должны были быть выявлены заранее и контролироваться соответствующей службой.
Фефелов также нашел недостатки в действиях телохранителей после ранения Трампа, подчеркивая, что поведение сотрудников охраны после выстрела не соответствовало стандартам безопасности. Он удивился, что Трампу было позволено встать и показать свое лицо, что увеличивало риск для его жизни в случае наличия других снайперов. «Возникает очень много вопросов к уровню охраны, учитывая статус человека» — подытожил он.
Ранее на экс-главу США было совершено покушение. Снайпер задел ухо политика и убил одного из зрителей, после чего был ликвидирован агентами Секретной службы. Несмотря на произошедшее, Трамп решил посетить 15 июля съезд Республиканской партии Штатов в Милуоки.
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