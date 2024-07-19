Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на играх в Париже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Президент украинского олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запрещено приветствовать россиян на Олимпийских играх в Париже, в том числе пожимать им руки. Он сообщил, что по этому вопросу достигнута договоренность с международными спортивными организациями.

«Договорились, что мы [украинцы] не приветствуем друг друга [с россиянами], не пожимаем руку», — сказал президент НОК Вадим Гутцайт. Его слова прозвучали в эфире украинского телемарафона. Он отметил, что договоренности были достигнуты с международными спортивными организациями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент украинского олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запрещено приветствовать россиян на Олимпийских играх в Париже, в том числе пожимать им руки. Он сообщил, что по этому вопросу достигнута договоренность с международными спортивными организациями. «Договорились, что мы [украинцы] не приветствуем друг друга [с россиянами], не пожимаем руку», — сказал президент НОК Вадим Гутцайт. Его слова прозвучали в эфире украинского телемарафона. Он отметил, что договоренности были достигнуты с международными спортивными организациями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...