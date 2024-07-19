Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на играх в Париже

19 июля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Президент украинского олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запрещено приветствовать россиян на Олимпийских играх в Париже, в том числе пожимать им руки. Он сообщил, что по этому вопросу достигнута договоренность с международными спортивными организациями. «Договорились, что мы [украинцы] не приветствуем друг друга [с россиянами], не пожимаем руку», — сказал президент НОК Вадим Гутцайт. Его слова прозвучали в эфире украинского телемарафона. Он отметил, что договоренности были достигнуты с международными спортивными организациями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент украинского олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запрещено приветствовать россиян на Олимпийских играх в Париже, в том числе пожимать им руки. Он сообщил, что по этому вопросу достигнута договоренность с международными спортивными организациями. «Договорились, что мы [украинцы] не приветствуем друг друга [с россиянами], не пожимаем руку», — сказал президент НОК Вадим Гутцайт. Его слова прозвучали в эфире украинского телемарафона. Он отметил, что договоренности были достигнуты с международными спортивными организациями.