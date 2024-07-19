19 июля 2024

Косметолог Ямазаки рассказала, как правильно краситься в жару

Косметолог Ямазаки: в жару необходимо пользоваться кремами с защитой от солнца
© Служба новостей «URA.RU»
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Качественный макияж поможет сохранить свежесть кожи в жару (архивное фото)
Качественный макияж поможет сохранить свежесть кожи в жару (архивное фото) Фото:

В жаркую погоду необходимо использовать средства с высокой степенью защиты от солнца на лице и губах, чтобы макияж долго сохранял свежесть и не потек. Об этом рассказала управляющая бьюти-пространством Faceology Наталия Ямазаки.

«Нужна хорошая подготовка кожи в зависимости от ее типа. Иначе все потечет даже зимой. В подготовку входит тонизирование, при необходимости — сыворотка и база из ухаживающих средств. Также нужно использовать средства с spf-защитой на лице и губах», — передает портал «Узнай.ру» слова Ямазаки.

По мнению эксперта, летом надо выбирать для макияжа не очень плотный тон, чтобы кожа дышала. Она добавила, что после макияжа есть смысл воспользоваться прозрачной пудрой. В жару важно очищать кожу, поскольку сальные железы активно работают. В качестве ухода хорошо подойдут легкие увлажняющие крема, отметила Ямазаки.

Ранее врач-дерматолог-косметолог Ксения Абрамова рассказала женщинам, как ухаживать за кожей во время отпуска. По ее словам, обязательно нужно взять с собой антибактериальный гель для рук и крем для рук. Вместо мицеллярной воды можно использовать салфетки для снятия макияжа. Также пригодятся тканевые маски, ватные диски и ватные палочки, гель для умывания, питательные средства, передает RT.

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В жаркую погоду необходимо использовать средства с высокой степенью защиты от солнца на лице и губах, чтобы макияж долго сохранял свежесть и не потек. Об этом рассказала управляющая бьюти-пространством Faceology Наталия Ямазаки. «Нужна хорошая подготовка кожи в зависимости от ее типа. Иначе все потечет даже зимой. В подготовку входит тонизирование, при необходимости — сыворотка и база из ухаживающих средств. Также нужно использовать средства с spf-защитой на лице и губах», — передает портал «Узнай.ру» слова Ямазаки. По мнению эксперта, летом надо выбирать для макияжа не очень плотный тон, чтобы кожа дышала. Она добавила, что после макияжа есть смысл воспользоваться прозрачной пудрой. В жару важно очищать кожу, поскольку сальные железы активно работают. В качестве ухода хорошо подойдут легкие увлажняющие крема, отметила Ямазаки. Ранее врач-дерматолог-косметолог Ксения Абрамова рассказала женщинам, как ухаживать за кожей во время отпуска. По ее словам, обязательно нужно взять с собой антибактериальный гель для рук и крем для рук. Вместо мицеллярной воды можно использовать салфетки для снятия макияжа. Также пригодятся тканевые маски, ватные диски и ватные палочки, гель для умывания, питательные средства, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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