Косметолог Ямазаки рассказала, как правильно краситься в жару

В жаркую погоду необходимо использовать средства с высокой степенью защиты от солнца на лице и губах, чтобы макияж долго сохранял свежесть и не потек. Об этом рассказала управляющая бьюти-пространством Faceology Наталия Ямазаки.
«Нужна хорошая подготовка кожи в зависимости от ее типа. Иначе все потечет даже зимой. В подготовку входит тонизирование, при необходимости — сыворотка и база из ухаживающих средств. Также нужно использовать средства с spf-защитой на лице и губах», — передает портал «Узнай.ру» слова Ямазаки.
По мнению эксперта, летом надо выбирать для макияжа не очень плотный тон, чтобы кожа дышала. Она добавила, что после макияжа есть смысл воспользоваться прозрачной пудрой. В жару важно очищать кожу, поскольку сальные железы активно работают. В качестве ухода хорошо подойдут легкие увлажняющие крема, отметила Ямазаки.
Ранее врач-дерматолог-косметолог Ксения Абрамова рассказала женщинам, как ухаживать за кожей во время отпуска. По ее словам, обязательно нужно взять с собой антибактериальный гель для рук и крем для рук. Вместо мицеллярной воды можно использовать салфетки для снятия макияжа. Также пригодятся тканевые маски, ватные диски и ватные палочки, гель для умывания, питательные средства, передает RT.
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