Два гражданина РФ были арестованы в Саудовской Аравии

Два российских гражданина были арестованы в Саудовской Аравии за участие в организации нелегального хаджа. Один из них уже осужден на срок почти в два года. Об этом сообщил руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев.
«Один человек в городе Медине задержан, он до сих пор сидит в тюрьме в Саудовской Аравии, мы еще не знаем его судьбу. Другой [находится] в месте между Джиддой и Меккой, в отношении него суд уже завершен, ему дали срок — 1 год и 10 месяцев», — приводит слова Асуева ТАСС.
Асуев также отметил, что в этом году значительное количество россиян, порядка 3-4 тысяч, отправились в паломничество без необходимых хадж-виз. В целом, более 500 тысяч паломников из различных стран пытались незаконно попасть на мероприятия большого паломничества по туристическим визам.
Проблема нелегального хаджа становится всё более актуальной. Ранее Россельхознадзор предупреждал о необходимости ужесточения контроля за выездом российских паломников на хадж.
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