Увидит ли Россия Олимпиаду-2024 в Париже: права на показ не купил никто

Франция запретила журналистам из РФ освещать Олимпиаду-2024 в Париже

21 июля 2024 в 05:02 Размер текста - 17 +

Россиянам придется смотреть трансляцию Олимпиады-2024 на сайте МОК Фото: pixabay.com © URA.RU Французские власти приняли решение запретить въезд в страну большому количеству российских журналистов, которые планировали освещать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Спортивные состязания должны состояться с 26 июля по 11 августа. В то же время в России, впервые за последние 40 лет, трансляции Олимпийских игр по телевидению не будет. Как это скажется на болельщиках, и почему каналы не видят смысла в организации эфира — в сводном материале URA.RU На Олимпиаде-2024 примут участие 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Права на показ игр в РФ еще не выкупили ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» не стали покупать права на телетрансляцию игр. Первые два отказались из-за того, что в нынешнее время нельзя показывать игры без гимна и флага России. «Матч ТВ» также посчитал приобретение нецелесообразным, поскольку до Игр допустили очень малое количество россиян, отметил Sports.ru. Обладающая же правами на трансляцию Олимпийских игр в России организация «Телеспорт груп» оказалась в центре скандала. Причиной стало обвинение в мошенничестве и домашний арест генерального директора Петра Макаренко, пишет ТАСС. Ранее приобрести права на трансляцию у «Телеспорт Груп» намеревался холдинг VK, но позже заявил, что отошел от планов. От покупки прав отказался и ряд сервисов, например, Okko. На данный момент ни один российский вещатель не объявил о приобретении прав на трансляцию Олимпиады в Париже. Российские спортсмены выступят под нейтральными флагом и гимном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В МОК посоветовали приходить к ним на сайт Страны и площадки, на которых можно легально посмотреть Игры, были обнародованы на сайте Международного олимпийского комитета 19 июля. Однако возле вкладки «Россия» не указано ни один канала. При этом есть ссылка на официальный сайт комитета. Таким образом у жителей России будет возможность посмотреть трансляции Олимпийских игр в Париже на официальном сайте МОК. Часть российских журналистов не пустят в Париж По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, перед Олимпиадой было проверено 960 тысяч досье. В допуске к работе на Играх 2024 года и возможности посещения связанных с ними событий отказали 4340 людям. Это коснулось как волонтеров и работников стадионов, так и членов спортивных делегаций. Глава МВД не стал раскрывать список стран, граждане которых получили отказ. При этом отметил «шпионов», которых, по его словам, оказалось меньше сотни. Дарманен усомнился, что потенциальные враги могли бы организовать теракт во время Олимпиады-2024. Однако выразил опасения в связи с возможностью получения ими доступа к местным сетям для проведения кибератак. Что касается присутствие россиян, он подчеркнул, что граждане РФ допущены к работе в Международном олимпийском комитете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французские власти приняли решение запретить въезд в страну большому количеству российских журналистов, которые планировали освещать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Спортивные состязания должны состояться с 26 июля по 11 августа. В то же время в России, впервые за последние 40 лет, трансляции Олимпийских игр по телевидению не будет. Как это скажется на болельщиках, и почему каналы не видят смысла в организации эфира — в сводном материале URA.RU ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» не стали покупать права на телетрансляцию игр. Первые два отказались из-за того, что в нынешнее время нельзя показывать игры без гимна и флага России. «Матч ТВ» также посчитал приобретение нецелесообразным, поскольку до Игр допустили очень малое количество россиян, отметил Sports.ru. Обладающая же правами на трансляцию Олимпийских игр в России организация «Телеспорт груп» оказалась в центре скандала. Причиной стало обвинение в мошенничестве и домашний арест генерального директора Петра Макаренко, пишет ТАСС. Ранее приобрести права на трансляцию у «Телеспорт Груп» намеревался холдинг VK, но позже заявил, что отошел от планов. От покупки прав отказался и ряд сервисов, например, Okko. На данный момент ни один российский вещатель не объявил о приобретении прав на трансляцию Олимпиады в Париже. Страны и площадки, на которых можно легально посмотреть Игры, были обнародованы на сайте Международного олимпийского комитета 19 июля. Однако возле вкладки «Россия» не указано ни один канала. При этом есть ссылка на официальный сайт комитета. Таким образом у жителей России будет возможность посмотреть трансляции Олимпийских игр в Париже на официальном сайте МОК. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, перед Олимпиадой было проверено 960 тысяч досье. В допуске к работе на Играх 2024 года и возможности посещения связанных с ними событий отказали 4340 людям. Это коснулось как волонтеров и работников стадионов, так и членов спортивных делегаций. Глава МВД не стал раскрывать список стран, граждане которых получили отказ. При этом отметил «шпионов», которых, по его словам, оказалось меньше сотни. Дарманен усомнился, что потенциальные враги могли бы организовать теракт во время Олимпиады-2024. Однако выразил опасения в связи с возможностью получения ими доступа к местным сетям для проведения кибератак. Что касается присутствие россиян, он подчеркнул, что граждане РФ допущены к работе в Международном олимпийском комитете.