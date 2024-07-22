Девушка рассказала, как боль в колене стала сигналом о смертельной болезни

У футболистки диагностировали саркому на фоне болей в колене

22 июля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Боль в колене у молодой девушки стала сигналом об остеосаркоме Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Боль в колене стала сигналом об опасной болезни у 16-летней любительницы ирландского вида спорта GAA Джоди Уэлдон. Пройдя МРТ, она узнала, что у нее опухоль. «У нее начало болеть колено, и, несмотря на ношение бандажа для поддержки травмированного места, боль в конечном итоге достигла такого уровня, что она не могла ходить. <…> „Меня записали на МРТ, сделали ее, и вот тогда нам позвонили и сообщили, что обнаружена опухоль“», — пишет издание The Irish Times . Через две недели девушке диагностировали разновидность рака костей — остеосаркому. Консультант-ортопед Национальной ортопедической больницы в Каппаге, профессор Алан Моллой отметил, что саркома — очень необычная форма рака, поскольку он может возникнуть в любой мягкой ткани. При этом, по его словам, костную саркому весьма трудно диагностировать на ранней стадии, так как в основном она возникает у детей и подростков. Сейчас Уэлдон уже 20 лет, она прошла курс химиотерапии и хирургическое вмешательство. Однако побочным эффектом лечения оказалось бесплодие. «Одним из побочных эффектов химиотерапии, которую я проходила, было влияние на фертильность. И поскольку я была так молода, мне пришлось пройти [лечение бесплодия]. Это долгий процесс, это инъекции каждый день и постоянное УЗИ. Тогда это впервые показалось мне по-настоящему реальным», — поделилась девушка, которая уже почти три года как вылечилась от рака. Ранее врач раскрыла, какие продукты предотвращают рак. Так, чтобы снизить риск развития онкологии, следует включить в рацион чеснок, томаты, брокколи и зеленый чай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боль в колене стала сигналом об опасной болезни у 16-летней любительницы ирландского вида спорта GAA Джоди Уэлдон. Пройдя МРТ, она узнала, что у нее опухоль. «У нее начало болеть колено, и, несмотря на ношение бандажа для поддержки травмированного места, боль в конечном итоге достигла такого уровня, что она не могла ходить. <…> „Меня записали на МРТ, сделали ее, и вот тогда нам позвонили и сообщили, что обнаружена опухоль“», — пишет издание The Irish Times. Через две недели девушке диагностировали разновидность рака костей — остеосаркому. Консультант-ортопед Национальной ортопедической больницы в Каппаге, профессор Алан Моллой отметил, что саркома — очень необычная форма рака, поскольку он может возникнуть в любой мягкой ткани. При этом, по его словам, костную саркому весьма трудно диагностировать на ранней стадии, так как в основном она возникает у детей и подростков. Сейчас Уэлдон уже 20 лет, она прошла курс химиотерапии и хирургическое вмешательство. Однако побочным эффектом лечения оказалось бесплодие. «Одним из побочных эффектов химиотерапии, которую я проходила, было влияние на фертильность. И поскольку я была так молода, мне пришлось пройти [лечение бесплодия]. Это долгий процесс, это инъекции каждый день и постоянное УЗИ. Тогда это впервые показалось мне по-настоящему реальным», — поделилась девушка, которая уже почти три года как вылечилась от рака. Ранее врач раскрыла, какие продукты предотвращают рак. Так, чтобы снизить риск развития онкологии, следует включить в рацион чеснок, томаты, брокколи и зеленый чай.