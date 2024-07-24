Пять тысяч тонн дизельного топлива доставили баржи из Сургута в Салехард

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Дизельное топливо необходимо для жизнеобеспечения населенных пунктов Ямала
Дизельное топливо необходимо для жизнеобеспечения населенных пунктов Ямала Фото:

Две нефтеналивные баржи доставили в порт Салехарда пять тысяч тонн дизельного топлива с причала Сургутского завода по стабилизации конденсата (ЗСК). Топливо необходимо для жизнеобеспечения населенных пунктов Ямала, сообщает издание «Сургутская трибуна».

«Теплоход „Иртыш“ класса „река-море“ с дизтопливом Сургутского ЗСК отправился на Северный Полярный круг 16 июля. Сегодня две нефтеналивные баржи грузоподъемностью 2,5 тысяч тонн каждая, которые буксировал теплоход, уже прибыли в один из опорных городов Арктической зоны РФ», — сообщает источник.

По данным издания, топливо прибыло в Салехард для жизнеобеспечения населенных пунктов округа. Сообщается также, что с началом навигации с причала Сургутского ЗСК отгрузили более 35 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого пойдет в ЯНАО в рамках программы «Северный завоз».

Ранее сообщалось, что стоимость северного завоза в ЯНАО существенно выросла. Дрова подорожали примерно на 30%, а нефть — от 10 до 30%, сообщил генеральный директор АО «Ямалгосснаб» Владимир Жадовский.

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Две нефтеналивные баржи доставили в порт Салехарда пять тысяч тонн дизельного топлива с причала Сургутского завода по стабилизации конденсата (ЗСК). Топливо необходимо для жизнеобеспечения населенных пунктов Ямала, сообщает издание «Сургутская трибуна». «Теплоход „Иртыш“ класса „река-море“ с дизтопливом Сургутского ЗСК отправился на Северный Полярный круг 16 июля. Сегодня две нефтеналивные баржи грузоподъемностью 2,5 тысяч тонн каждая, которые буксировал теплоход, уже прибыли в один из опорных городов Арктической зоны РФ», — сообщает источник. По данным издания, топливо прибыло в Салехард для жизнеобеспечения населенных пунктов округа. Сообщается также, что с началом навигации с причала Сургутского ЗСК отгрузили более 35 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого пойдет в ЯНАО в рамках программы «Северный завоз». Ранее сообщалось, что стоимость северного завоза в ЯНАО существенно выросла. Дрова подорожали примерно на 30%, а нефть — от 10 до 30%, сообщил генеральный директор АО «Ямалгосснаб» Владимир Жадовский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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