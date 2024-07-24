24 июля 2024

Фолклендские острова раскрыли детали крушения судна с россиянами

Под Фолклендами погибли трое моряков из России, один пропали без вести
© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
У Фолклендских островов приостановили поиски экипажа Argos Georgia из-за шторма (архивное фото) Фото:

В результате крушения рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов, по данным на 24 июля, погибли девять человек, четверо пропали без вести. Среди жертв — трое граждан России.

«В крушении погибли три россиянина, один пропал. В целом обнаружено тела девяти человек, еще четверо пропали без вести. Спасти удалось 14 членов экипажа», — сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Фолклендов РБК.

Издание также уточняет, что поисково-спасательные работы на море приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. Ради безопасности участников они будут возобновлены, когда это станет возможно.

Как ранее сообщало URA.RU, недалеко от Фолклендских островов затонуло рыболовное судно, на котором, в том числе, находились российские моряки. Судно потерпело крушение в понедельник, 22 июля. Среди 27 членов экипажа судна Argos Georgia было 10 граждан Испании, включая капитана. 24 июля стало известно о гибели троих россиян.

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В результате крушения рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов, по данным на 24 июля, погибли девять человек, четверо пропали без вести. Среди жертв — трое граждан России. «В крушении погибли три россиянина, один пропал. В целом обнаружено тела девяти человек, еще четверо пропали без вести. Спасти удалось 14 членов экипажа», — сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Фолклендов РБК. Издание также уточняет, что поисково-спасательные работы на море приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. Ради безопасности участников они будут возобновлены, когда это станет возможно. Как ранее сообщало URA.RU, недалеко от Фолклендских островов затонуло рыболовное судно, на котором, в том числе, находились российские моряки. Судно потерпело крушение в понедельник, 22 июля. Среди 27 членов экипажа судна Argos Georgia было 10 граждан Испании, включая капитана. 24 июля стало известно о гибели троих россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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