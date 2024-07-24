Фолклендские острова раскрыли детали крушения судна с россиянами

В результате крушения рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов, по данным на 24 июля, погибли девять человек, четверо пропали без вести. Среди жертв — трое граждан России.
«В крушении погибли три россиянина, один пропал. В целом обнаружено тела девяти человек, еще четверо пропали без вести. Спасти удалось 14 членов экипажа», — сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Фолклендов РБК.
Издание также уточняет, что поисково-спасательные работы на море приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. Ради безопасности участников они будут возобновлены, когда это станет возможно.
Как ранее сообщало URA.RU, недалеко от Фолклендских островов затонуло рыболовное судно, на котором, в том числе, находились российские моряки. Судно потерпело крушение в понедельник, 22 июля. Среди 27 членов экипажа судна Argos Georgia было 10 граждан Испании, включая капитана. 24 июля стало известно о гибели троих россиян.
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