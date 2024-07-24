Фолклендские острова раскрыли детали крушения судна с россиянами

Под Фолклендами погибли трое моряков из России, один пропали без вести

25 июля 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

У Фолклендских островов приостановили поиски экипажа Argos Georgia из-за шторма (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате крушения рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов, по данным на 24 июля, погибли девять человек, четверо пропали без вести. Среди жертв — трое граждан России. «В крушении погибли три россиянина, один пропал. В целом обнаружено тела девяти человек, еще четверо пропали без вести. Спасти удалось 14 членов экипажа», — сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Фолклендов РБК. Издание также уточняет, что поисково-спасательные работы на море приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. Ради безопасности участников они будут возобновлены, когда это станет возможно. Как ранее сообщало URA.RU, недалеко от Фолклендских островов затонуло рыболовное судно, на котором, в том числе, находились российские моряки. Судно потерпело крушение в понедельник, 22 июля. Среди 27 членов экипажа судна Argos Georgia было 10 граждан Испании, включая капитана. 24 июля стало известно о гибели троих россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате крушения рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов, по данным на 24 июля, погибли девять человек, четверо пропали без вести. Среди жертв — трое граждан России. «В крушении погибли три россиянина, один пропал. В целом обнаружено тела девяти человек, еще четверо пропали без вести. Спасти удалось 14 членов экипажа», — сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Фолклендов РБК. Издание также уточняет, что поисково-спасательные работы на море приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. Ради безопасности участников они будут возобновлены, когда это станет возможно. Как ранее сообщало URA.RU, недалеко от Фолклендских островов затонуло рыболовное судно, на котором, в том числе, находились российские моряки. Судно потерпело крушение в понедельник, 22 июля. Среди 27 членов экипажа судна Argos Georgia было 10 граждан Испании, включая капитана. 24 июля стало известно о гибели троих россиян.