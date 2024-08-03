Из-за схода грязекаменных масс в Невельске ввели режим ЧС
Режим чрезвычайно ситуации введен в Невельском городском округе на Сахалине. Такое решение власти приняли из-за схода селевых масс.
«В муниципальном образовании „Невельский городской округ“ введен режим ЧС», — сообщили местные власти в Telegram. Было приостановлено движение общественного транспорта в Невельске, а также по маршрутам из города в соседние населенные пункты.
С 3 августа в Невельском районе области зарегистрирован сход более 20 селей. Сход грязекаменных масс повредил дом. Проходила эвакуация жителей, одному пострадавшему оказали медицинскую помощь.
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