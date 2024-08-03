03 августа 2024

В районе Сахалина ввели режим ЧС. Фото, видео

В Невельском округе Сахалина ввели режим ЧС из-за схода селевых масс
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за схода грязекаменных масс в Невельске ввели режим ЧС Фото:

Режим чрезвычайно ситуации введен в Невельском городском округе на Сахалине. Такое решение власти приняли из-за схода селевых масс.

«В муниципальном образовании „Невельский городской округ“ введен режим ЧС», — сообщили местные власти в Telegram. Было приостановлено движение общественного транспорта в Невельске, а также по маршрутам из города в соседние населенные пункты.

С 3 августа в Невельском районе области зарегистрирован сход более 20 селей. Сход грязекаменных масс повредил дом. Проходила эвакуация жителей, одному пострадавшему оказали медицинскую помощь.

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Режим чрезвычайно ситуации введен в Невельском городском округе на Сахалине. Такое решение власти приняли из-за схода селевых масс. «В муниципальном образовании „Невельский городской округ“ введен режим ЧС», — сообщили местные власти в Telegram. Было приостановлено движение общественного транспорта в Невельске, а также по маршрутам из города в соседние населенные пункты. С 3 августа в Невельском районе области зарегистрирован сход более 20 селей. Сход грязекаменных масс повредил дом. Проходила эвакуация жителей, одному пострадавшему оказали медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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