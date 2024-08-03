В районе Сахалина ввели режим ЧС. Фото, видео

В Невельском округе Сахалина ввели режим ЧС из-за схода селевых масс

04 августа 2024 в 07:11 Размер текста - 17 +

Из-за схода грязекаменных масс в Невельске ввели режим ЧС Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Режим чрезвычайно ситуации введен в Невельском городском округе на Сахалине. Такое решение власти приняли из-за схода селевых масс. «В муниципальном образовании „Невельский городской округ“ введен режим ЧС», — сообщили местные власти в Telegram. Было приостановлено движение общественного транспорта в Невельске, а также по маршрутам из города в соседние населенные пункты. С 3 августа в Невельском районе области зарегистрирован сход более 20 селей. Сход грязекаменных масс повредил дом. Проходила эвакуация жителей, одному пострадавшему оказали медицинскую помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режим чрезвычайно ситуации введен в Невельском городском округе на Сахалине. Такое решение власти приняли из-за схода селевых масс. «В муниципальном образовании „Невельский городской округ“ введен режим ЧС», — сообщили местные власти в Telegram. Было приостановлено движение общественного транспорта в Невельске, а также по маршрутам из города в соседние населенные пункты. С 3 августа в Невельском районе области зарегистрирован сход более 20 селей. Сход грязекаменных масс повредил дом. Проходила эвакуация жителей, одному пострадавшему оказали медицинскую помощь.