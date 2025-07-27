Матвиенко прибыла в Женеву

В Женеву прибыла делегация российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко для участия в мероприятиях, организованных в рамках Межпарламентского союза (МПС). Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации (СФ).
«Делегация Федерального Собрания во главе с Председателем СФ прибыла в Швейцарию для участия в мероприятиях, организованных МПС, 28–30 июля», — говорится в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале Совета Федерации.
В пресс-службе сообщили, что Матвиенко проведет несколько двусторонних встреч с зарубежными коллегами, включая переговоры с председателем МПС Тулией Эксон. Помимо этого, спикер Совета Федерации примет участие в 15-м Саммите женщин–председателей парламентов, основной темой которого станет «Ведущая роль в обеспечении всеобъемлющего и прочного мира». Кроме того, председатель СФ выступит с докладом на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, проходящей в рамках Общей дискуссии. Помимо Матвиенко в состав делегации вошли вице-спикер СФ Константин Косачев, глава научного комитета СФ Лилия Гумерова, первый замглавы международного комитета СФ Андрей Денисов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
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