Курский врио губернатора показал кадры эвакуации под переделанную песню Shaman. Видео

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Песня певца Shaman была переделана после атак на Курскую область
Песня певца Shaman была переделана после атак на Курскую область Фото:

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал видео с перепетой песней певца Shaman (Ярослав Дронов), посвященной событиям в регионе. В обновленной версии композиции ключевая фраза припева «Я — русский!» была изменена на «Я — курский!».

«Я — Курский!», — написал Смирнов в своем telegram-канале, прикрепив видео с кадрами помощи местным жителям после атак на регион. Он также поблагодарил всех, кто помогает области. 

На приграничную с Украиной территорию Курской области ВСУ напали 6 августа. В результате чего в регионе развернулись боевые действия. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова принять жителей региона, передает «Национальная служба новостей». Ранее певец Shaman обратился к жителям Курской области, которая находится под обстрелами ВСУ. «Я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами», — написал он в соцсетях. 

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал видео с перепетой песней певца Shaman (Ярослав Дронов), посвященной событиям в регионе. В обновленной версии композиции ключевая фраза припева «Я — русский!» была изменена на «Я — курский!». «Я — Курский!», — написал Смирнов в своем telegram-канале, прикрепив видео с кадрами помощи местным жителям после атак на регион. Он также поблагодарил всех, кто помогает области.  На приграничную с Украиной территорию Курской области ВСУ напали 6 августа. В результате чего в регионе развернулись боевые действия. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова принять жителей региона, передает «Национальная служба новостей». Ранее певец Shaman обратился к жителям Курской области, которая находится под обстрелами ВСУ. «Я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами», — написал он в соцсетях. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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