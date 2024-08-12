Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал видео с перепетой песней певца Shaman (Ярослав Дронов), посвященной событиям в регионе. В обновленной версии композиции ключевая фраза припева «Я — русский!» была изменена на «Я — курский!».
«Я — Курский!», — написал Смирнов в своем telegram-канале, прикрепив видео с кадрами помощи местным жителям после атак на регион. Он также поблагодарил всех, кто помогает области.
На приграничную с Украиной территорию Курской области ВСУ напали 6 августа. В результате чего в регионе развернулись боевые действия. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова принять жителей региона, передает «Национальная служба новостей». Ранее певец Shaman обратился к жителям Курской области, которая находится под обстрелами ВСУ. «Я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами», — написал он в соцсетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.