Появилось видео задержания сотрудницы ЮВО

В сети появилось видео задержания сотрудницы Южного военного округа (ЮВО) из Ростова-на-Дону. Кадры опубликовал в своем telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
«Оперативная съемка задержания сотрудницы воинской части Южного военного округа, которая была завербована украинскими спецслужбами и передавала им данные о передвижениях ВС РФ», — написал Котенок. Жительница Ростова-на-Дону подозревается в передаче информации украинским военным и госизмене.
Сейчас ведется следствие. По данным УФСБ по Ростовской области, сотрудница ЮВО переписывалась с Минобороны Украины с помощью мессенджера Signal.
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