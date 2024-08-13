Происшествия Появилось видео задержания сотрудницы ЮВО 13 августа 2024 в 15:20 Размер текста - 17 + Сотрудница ЮВО подозревается в госизмене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В сети появилось видео задержания сотрудницы Южного военного округа (ЮВО) из Ростова-на-Дону. Кадры опубликовал в своем telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. «Оперативная съемка задержания сотрудницы воинской части Южного военного округа, которая была завербована украинскими спецслужбами и передавала им данные о передвижениях ВС РФ», — написал Котенок. Жительница Ростова-на-Дону подозревается в передаче информации украинским военным и госизмене. Сейчас ведется следствие. По данным УФСБ по Ростовской области, сотрудница ЮВО переписывалась с Минобороны Украины с помощью мессенджера Signal. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В сети появилось видео задержания сотрудницы Южного военного округа (ЮВО) из Ростова-на-Дону. Кадры опубликовал в своем telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. «Оперативная съемка задержания сотрудницы воинской части Южного военного округа, которая была завербована украинскими спецслужбами и передавала им данные о передвижениях ВС РФ», — написал Котенок. Жительница Ростова-на-Дону подозревается в передаче информации украинским военным и госизмене. Сейчас ведется следствие. По данным УФСБ по Ростовской области, сотрудница ЮВО переписывалась с Минобороны Украины с помощью мессенджера Signal. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям