Появилось видео задержания сотрудницы ЮВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Дмитрию Ростовцеву в суде Тракторозаводского района. Челябинск , уголовное дело, замок, клетка, тюрьма, наказание, преступление, суд, наручники, кандалы
Сотрудница ЮВО подозревается в госизмене Фото:

В сети появилось видео задержания сотрудницы Южного военного округа (ЮВО) из Ростова-на-Дону. Кадры опубликовал в своем telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Оперативная съемка задержания сотрудницы воинской части Южного военного округа, которая была завербована украинскими спецслужбами и передавала им данные о передвижениях ВС РФ», — написал Котенок. Жительница Ростова-на-Дону подозревается в передаче информации украинским военным и госизмене.

Сейчас ведется следствие. По данным УФСБ по Ростовской области, сотрудница ЮВО переписывалась с Минобороны Украины с помощью мессенджера Signal.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сети появилось видео задержания сотрудницы Южного военного округа (ЮВО) из Ростова-на-Дону. Кадры опубликовал в своем telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. «Оперативная съемка задержания сотрудницы воинской части Южного военного округа, которая была завербована украинскими спецслужбами и передавала им данные о передвижениях ВС РФ», — написал Котенок. Жительница Ростова-на-Дону подозревается в передаче информации украинским военным и госизмене. Сейчас ведется следствие. По данным УФСБ по Ростовской области, сотрудница ЮВО переписывалась с Минобороны Украины с помощью мессенджера Signal.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...