Сотрудницу ЮВО задержали за передачу данных ВСУ

Сотрудницу Южного военного округа (ЮВО) из Ростова-на-Дону задержали по подозрению в передаче информации ВСУ и госизмене. Об этом заявили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ростовской области.
«Установлено, что жительница Ростова-на-Дону <…> поддерживала контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины <…> Собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере. Подозреваемая задержана», — сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ.
Сообщается, что сотрудница вела переписку с украинским Минобороны с помощью мессенджера Signal. По данным УФСБ, женщина поступила на службу в войсковую часть ЮВО в январе 2023 года и впоследствии собрала данные о базах, складах и арсеналах, которые входят в состав округа.
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