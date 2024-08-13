Сотрудницу ЮВО задержали за передачу данных ВСУ

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Сотрудница ЮВО подозревается в госизмене, сообщило УФСБ Фото:

Сотрудницу Южного военного округа (ЮВО) из Ростова-на-Дону задержали по подозрению в передаче информации ВСУ и госизмене. Об этом заявили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ростовской области.

«Установлено, что жительница Ростова-на-Дону <…> поддерживала контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины <…> Собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере. Подозреваемая задержана», — сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ.

Сообщается, что сотрудница вела переписку с украинским Минобороны с помощью мессенджера Signal. По данным УФСБ, женщина поступила на службу в войсковую часть ЮВО в январе 2023 года и впоследствии собрала данные о базах, складах и арсеналах, которые входят в состав округа.

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Сотрудницу Южного военного округа (ЮВО) из Ростова-на-Дону задержали по подозрению в передаче информации ВСУ и госизмене. Об этом заявили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ростовской области. «Установлено, что жительница Ростова-на-Дону <…> поддерживала контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины <…> Собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере. Подозреваемая задержана», — сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ. Сообщается, что сотрудница вела переписку с украинским Минобороны с помощью мессенджера Signal. По данным УФСБ, женщина поступила на службу в войсковую часть ЮВО в январе 2023 года и впоследствии собрала данные о базах, складах и арсеналах, которые входят в состав округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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