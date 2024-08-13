Происшествия Сотрудницу ЮВО задержали за передачу данных ВСУ 13 августа 2024 в 13:16 Размер текста - 17 + Сотрудница ЮВО подозревается в госизмене, сообщило УФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудницу Южного военного округа (ЮВО) из Ростова-на-Дону задержали по подозрению в передаче информации ВСУ и госизмене. Об этом заявили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ростовской области. «Установлено, что жительница Ростова-на-Дону <…> поддерживала контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины <…> Собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере. Подозреваемая задержана», — сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ. Сообщается, что сотрудница вела переписку с украинским Минобороны с помощью мессенджера Signal. По данным УФСБ, женщина поступила на службу в войсковую часть ЮВО в январе 2023 года и впоследствии собрала данные о базах, складах и арсеналах, которые входят в состав округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудницу Южного военного округа (ЮВО) из Ростова-на-Дону задержали по подозрению в передаче информации ВСУ и госизмене. Об этом заявили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ростовской области. «Установлено, что жительница Ростова-на-Дону <…> поддерживала контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины <…> Собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере. Подозреваемая задержана», — сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ. Сообщается, что сотрудница вела переписку с украинским Минобороны с помощью мессенджера Signal. По данным УФСБ, женщина поступила на службу в войсковую часть ЮВО в январе 2023 года и впоследствии собрала данные о базах, складах и арсеналах, которые входят в состав округа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям