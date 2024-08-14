«Коммерсант»: стоимость кондитерских изделий вырастет на 40%

15 августа 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

Конфеты и сладости могут подорожать в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость кондитерских изделий в России вырастет на 40%. Производители продуктов питания уже уведомляют об этом ритейлеров. Об этом сообщает «Коммерсант». «Производители кондитерских изделий уведомляют крупнейших российских ритейлеров о повышении в августе—сентябре 2024 года закупочных цен на 5-40%. Эти обращения направили представители компаний Mars, „Славянка“, „Вимм-Билль-Данн“, „Милком“, „Балтика“ и многие другие крупные участники рынка», — пишет « Коммерсант ». О получении письма с уведомлением от производителей рассказал изданию собеседник одной из торговых сетей. Он назвал всплеск «нетипичным» и исключил сезонный фактор. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отмечает, что полученные обращения представители торговых сетей сейчас проверяют на обоснованность. В России уже к концу текущей недели молоко, масло, сыр и другие кисломолочные продукты также резко подорожают. Цены вырастут от 5 до 30% в зависимости от товара. Причиной роста цен станет увеличение стоимости молочных жиров на мировом рынке, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость кондитерских изделий в России вырастет на 40%. Производители продуктов питания уже уведомляют об этом ритейлеров. Об этом сообщает «Коммерсант». «Производители кондитерских изделий уведомляют крупнейших российских ритейлеров о повышении в августе—сентябре 2024 года закупочных цен на 5-40%. Эти обращения направили представители компаний Mars, „Славянка“, „Вимм-Билль-Данн“, „Милком“, „Балтика“ и многие другие крупные участники рынка», — пишет «Коммерсант». О получении письма с уведомлением от производителей рассказал изданию собеседник одной из торговых сетей. Он назвал всплеск «нетипичным» и исключил сезонный фактор. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отмечает, что полученные обращения представители торговых сетей сейчас проверяют на обоснованность. В России уже к концу текущей недели молоко, масло, сыр и другие кисломолочные продукты также резко подорожают. Цены вырастут от 5 до 30% в зависимости от товара. Причиной роста цен станет увеличение стоимости молочных жиров на мировом рынке, пишет «Национальная служба новостей».