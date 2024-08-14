14 августа 2024

«Коммерсант»: стоимость кондитерских изделий вырастет на 40%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Покупатели в ТЦ. Курган, конфеты, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет
Конфеты и сладости могут подорожать в ближайшее время Фото:

Стоимость кондитерских изделий в России вырастет на 40%. Производители продуктов питания уже уведомляют об этом ритейлеров. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Производители кондитерских изделий уведомляют крупнейших российских ритейлеров о повышении в августе—сентябре 2024 года закупочных цен на 5-40%. Эти обращения направили представители компаний Mars, „Славянка“, „Вимм-Билль-Данн“, „Милком“, „Балтика“ и многие другие крупные участники рынка», — пишет «Коммерсант».

О получении письма с уведомлением от производителей рассказал изданию собеседник одной из торговых сетей. Он назвал всплеск «нетипичным» и исключил сезонный фактор. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отмечает, что полученные обращения представители торговых сетей сейчас проверяют на обоснованность.

В России уже к концу текущей недели молоко, масло, сыр и другие кисломолочные продукты также резко подорожают. Цены вырастут от 5 до 30% в зависимости от товара. Причиной роста цен станет увеличение стоимости молочных жиров на мировом рынке, пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость кондитерских изделий в России вырастет на 40%. Производители продуктов питания уже уведомляют об этом ритейлеров. Об этом сообщает «Коммерсант». «Производители кондитерских изделий уведомляют крупнейших российских ритейлеров о повышении в августе—сентябре 2024 года закупочных цен на 5-40%. Эти обращения направили представители компаний Mars, „Славянка“, „Вимм-Билль-Данн“, „Милком“, „Балтика“ и многие другие крупные участники рынка», — пишет «Коммерсант». О получении письма с уведомлением от производителей рассказал изданию собеседник одной из торговых сетей. Он назвал всплеск «нетипичным» и исключил сезонный фактор. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отмечает, что полученные обращения представители торговых сетей сейчас проверяют на обоснованность. В России уже к концу текущей недели молоко, масло, сыр и другие кисломолочные продукты также резко подорожают. Цены вырастут от 5 до 30% в зависимости от товара. Причиной роста цен станет увеличение стоимости молочных жиров на мировом рынке, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...