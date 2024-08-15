В Италии на острове Сицилия зафиксировано повторное извержение вулкана Этна. Об этом сообщает британская газета The Mirror. Отмечается, что это второе извержение Этны за неделю.
«В среду вечером произошло извержение вулкана Этна, в результате чего в ночное небо поднялись ошеломляющие клубы дыма», — передает газета. В соцсетях также появилось видео, на котором видны клубы дыма, обломки и лава. По данным источника, в городе были остановлены полеты в аэропорту Катании, а также перенесено несколько рейсов. Отмечается, что повторное извержение произошло спустя неделю после первого, которое понесло за собой массовые разрушения.
Этна считается самым высоким и активным вулканом в Европе, он расположен на сицилийском побережье в Италии. Он внесен в список наследия ЮНЕСКО.
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В Италии на острове Сицилия зафиксировано повторное извержение вулкана Этна. Об этом сообщает британская газета The Mirror. Отмечается, что это второе извержение Этны за неделю. «В среду вечером произошло извержение вулкана Этна, в результате чего в ночное небо поднялись ошеломляющие клубы дыма», — передает газета. В соцсетях также появилось видео, на котором видны клубы дыма, обломки и лава. По данным источника, в городе были остановлены полеты в аэропорту Катании, а также перенесено несколько рейсов. Отмечается, что повторное извержение произошло спустя неделю после первого, которое понесло за собой массовые разрушения. Этна считается самым высоким и активным вулканом в Европе, он расположен на сицилийском побережье в Италии. Он внесен в список наследия ЮНЕСКО.