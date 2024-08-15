На Сицилии началось второе за неделю извержение Этны. Видео

15 августа 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

Этна находится в Италии на побережье острова Сицилия Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Италии на острове Сицилия зафиксировано повторное извержение вулкана Этна. Об этом сообщает британская газета The Mirror. Отмечается, что это второе извержение Этны за неделю. «В среду вечером произошло извержение вулкана Этна, в результате чего в ночное небо поднялись ошеломляющие клубы дыма», — передает газета. В соцсетях также появилось видео, на котором видны клубы дыма, обломки и лава. По данным источника, в городе были остановлены полеты в аэропорту Катании, а также перенесено несколько рейсов. Отмечается, что повторное извержение произошло спустя неделю после первого, которое понесло за собой массовые разрушения. Этна считается самым высоким и активным вулканом в Европе, он расположен на сицилийском побережье в Италии. Он внесен в список наследия ЮНЕСКО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Италии на острове Сицилия зафиксировано повторное извержение вулкана Этна. Об этом сообщает британская газета The Mirror. Отмечается, что это второе извержение Этны за неделю. «В среду вечером произошло извержение вулкана Этна, в результате чего в ночное небо поднялись ошеломляющие клубы дыма», — передает газета. В соцсетях также появилось видео, на котором видны клубы дыма, обломки и лава. По данным источника, в городе были остановлены полеты в аэропорту Катании, а также перенесено несколько рейсов. Отмечается, что повторное извержение произошло спустя неделю после первого, которое понесло за собой массовые разрушения. Этна считается самым высоким и активным вулканом в Европе, он расположен на сицилийском побережье в Италии. Он внесен в список наследия ЮНЕСКО.