Замминистра обороны Польши заявил, что страна ведет «гибридную войну»

Польша находится в состоянии «гибридной войны». Об этом заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, напомнив сообщения о появляющихся метеорологических шарах на территории страны.
«И то, с чем мы сталкиваемся сегодня в Польше, — это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша находится в состоянии войны, только именно в состоянии гибридной войны», — заявил Томчик на панельном заседании, посвященном гибридной войне, передает PAP.
Во время своего выступления он указал на ситуацию на границе с Беларусью, а именно на количество метеорологических зондов, которые появляются на территории страны. По его словам, такой шар — инструмент за несколько сотен долларов, с помощью которого можно воздействовать на людей. «Достаточно, чтобы на них было несколько слов на кириллице, и все порталы в Польше об этом напишут», — заявил замминистра.
Он также отметил, что запуск метеозондов может вызвать дискуссии и расколы в обществе, увеличив недоверие граждан к государству. Томчик отдельно подчеркнул, что в Польше фиксируют около пяти тысяч хакерских атак, с которыми борются 2,5 тысячи солдат круглосуточно.
Еще 24 мая третий за неделю зонд с надписями на кириллице упал в Польше, передает RT. Представители полиции нашли предмет в оболочке из пенопласта висящим на дереве. Надписи были замечены во время анализа радиоактивного фона предмета.
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