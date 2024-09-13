США хотят сохранить целостность России и защитить ее суверенитет. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Мы выступаем за сохранение территориальной целостности РФ и работаем над поставкой средств для защиты ее суверенитета», — сказал Райдер в ходе брифинга. В СМИ добавляют, что спикер лишь оговорился, он имел в виду целостность и суверенитет Украины.
Ранее спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что ни один из поставляемых видов вооружений не станет панацеей для Украины и не поможет одержать победу в конфликте с Россией. По мнению США, Киев должен применять западное оружие так, чтобы создать выгодную позицию на возможных переговорах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.