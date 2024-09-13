Пентагон: мы хотим целостности России и защищаем ее суверенитет. Видео

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, вашингтон, америка, капитолий
США желают защитить суверенитет России, заявил Патрик Райдер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США хотят сохранить целостность России и защитить ее суверенитет. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы выступаем за сохранение территориальной целостности РФ и работаем над поставкой средств для защиты ее суверенитета», — сказал Райдер в ходе брифинга. В СМИ добавляют, что спикер лишь оговорился, он имел в виду целостность и суверенитет Украины.

Ранее спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что ни один из поставляемых видов вооружений не станет панацеей для Украины и не поможет одержать победу в конфликте с Россией. По мнению США, Киев должен применять западное оружие так, чтобы создать выгодную позицию на возможных переговорах.

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США хотят сохранить целостность России и защитить ее суверенитет. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Мы выступаем за сохранение территориальной целостности РФ и работаем над поставкой средств для защиты ее суверенитета», — сказал Райдер в ходе брифинга. В СМИ добавляют, что спикер лишь оговорился, он имел в виду целостность и суверенитет Украины. Ранее спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что ни один из поставляемых видов вооружений не станет панацеей для Украины и не поможет одержать победу в конфликте с Россией. По мнению США, Киев должен применять западное оружие так, чтобы создать выгодную позицию на возможных переговорах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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