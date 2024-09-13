Врач раскрыла, помогает ли лечение пиявками

Лечения с использованием медицинских пиявок, вызывает споры среди медицинских специалистов, так как оно может оказать пагубное влияние на здоровье. Об этом заявила врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Стольная редакции URA.RU.
«Хотя гирудотерапия используется и сегодня, например, в пластической хирургии, а также в традиционной китайской медицине, ее эффективность вызывает споры, так как она сопряжена с высоким риском возникновения побочных эффектов, опасных для здоровья», — рассказала Стольная. Врач подчеркнула, что серьезные аллергические реакции, кровотечения и возможное инфицирование ран являются наиболее распространенными побочными эффектами этого метода.
Медицинские пиявки Hirudo medicinalis выбирают для лечения благодаря особому составу их слюны. Секрет пиявок содержит гирудин — вещество, препятствующее свертыванию крови и тем самым оказывающее терапевтическое действие при определенных заболеваниях. Гирудин ранее был основным средством для предотвращения свертывания крови, что сделало гирудотерапию популярной для лечения боевых ранений и различных заболеваний, таких как артрит, болезни вен и тромбоз. Со временем появились более современные лекарственные препараты, но интерес к пиявкам как к методу лечения сохраняется до сих пор.
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