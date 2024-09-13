Врач раскрыла, помогает ли лечение пиявками

Врач Стольная: лечение пиявками вызывает споры из-за побочных эффектов
© Служба новостей «URA.RU»
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Лечение медицинскими пиявками может вызвать серьезные кровотечения
Лечение медицинскими пиявками может вызвать серьезные кровотечения Фото:

Лечения с использованием медицинских пиявок, вызывает споры среди медицинских специалистов, так как оно может оказать пагубное влияние на здоровье. Об этом заявила врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Стольная редакции URA.RU.

«Хотя гирудотерапия используется и сегодня, например, в пластической хирургии, а также в традиционной китайской медицине, ее эффективность вызывает споры, так как она сопряжена с высоким риском возникновения побочных эффектов, опасных для здоровья», — рассказала Стольная. Врач подчеркнула, что серьезные аллергические реакции, кровотечения и возможное инфицирование ран являются наиболее распространенными побочными эффектами этого метода.

Медицинские пиявки Hirudo medicinalis выбирают для лечения благодаря особому составу их слюны. Секрет пиявок содержит гирудин — вещество, препятствующее свертыванию крови и тем самым оказывающее терапевтическое действие при определенных заболеваниях. Гирудин ранее был основным средством для предотвращения свертывания крови, что сделало гирудотерапию популярной для лечения боевых ранений и различных заболеваний, таких как артрит, болезни вен и тромбоз. Со временем появились более современные лекарственные препараты, но интерес к пиявкам как к методу лечения сохраняется до сих пор.

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Лечения с использованием медицинских пиявок, вызывает споры среди медицинских специалистов, так как оно может оказать пагубное влияние на здоровье. Об этом заявила врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Стольная редакции URA.RU. «Хотя гирудотерапия используется и сегодня, например, в пластической хирургии, а также в традиционной китайской медицине, ее эффективность вызывает споры, так как она сопряжена с высоким риском возникновения побочных эффектов, опасных для здоровья», — рассказала Стольная. Врач подчеркнула, что серьезные аллергические реакции, кровотечения и возможное инфицирование ран являются наиболее распространенными побочными эффектами этого метода. Медицинские пиявки Hirudo medicinalis выбирают для лечения благодаря особому составу их слюны. Секрет пиявок содержит гирудин — вещество, препятствующее свертыванию крови и тем самым оказывающее терапевтическое действие при определенных заболеваниях. Гирудин ранее был основным средством для предотвращения свертывания крови, что сделало гирудотерапию популярной для лечения боевых ранений и различных заболеваний, таких как артрит, болезни вен и тромбоз. Со временем появились более современные лекарственные препараты, но интерес к пиявкам как к методу лечения сохраняется до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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