Стоматолог рассказала, о каких страшных болезнях свидетельствует налет на языке

13 сентября 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Серый толстый налет на языке может указывать на острый гастрит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Налет на языке может свидетельствовать об инфекционных заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом URA.RU сообщила заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета Университета «Синергия» Екатерина Кудасова. «Тонкий налет характерен для поверхностных заболеваний, вызванных внешними инфекциями. Толстый налет указывает на внутренние инфекции или патологические очаги внутри организма. В процессе развития тонкий налет может стать толстым, что чаще всего связано с нарушениями пищеварения», — рассказала Кудасова. Клейкий налет может сигнализировать о сахарном диабете и других эндокринных заболеваниях, отмечает стоматолог. По ее словам, при остром гастрите и язвенной болезни язык может быть покрыт серым толстым налетом. Ярко-красные пятна с белым краем вокруг могут указывать на хронический гепатит. О циррозе печени сигнализирует красный язык с лиловым налетом. Ранее доктор Викас Принья рассказал, что появление изменений на языке может сигнализировать о раке. По его словам, некоторые признаки на языке так же могут указывать на дефицит витаминов или инфекцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налет на языке может свидетельствовать об инфекционных заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом URA.RU сообщила заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета Университета «Синергия» Екатерина Кудасова. «Тонкий налет характерен для поверхностных заболеваний, вызванных внешними инфекциями. Толстый налет указывает на внутренние инфекции или патологические очаги внутри организма. В процессе развития тонкий налет может стать толстым, что чаще всего связано с нарушениями пищеварения», — рассказала Кудасова. Клейкий налет может сигнализировать о сахарном диабете и других эндокринных заболеваниях, отмечает стоматолог. По ее словам, при остром гастрите и язвенной болезни язык может быть покрыт серым толстым налетом. Ярко-красные пятна с белым краем вокруг могут указывать на хронический гепатит. О циррозе печени сигнализирует красный язык с лиловым налетом. Ранее доктор Викас Принья рассказал, что появление изменений на языке может сигнализировать о раке. По его словам, некоторые признаки на языке так же могут указывать на дефицит витаминов или инфекцию.