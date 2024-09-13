Аналитики объяснили, почему майнить рискованно

IntoTheBlock: майнить в 2024 году рискованно из-за непредсказуемости рынка

13 сентября 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Биткоин снова начнет расти только летом следующего года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Следующий пик роста биткойна ожидается только летом 2025 года, говорится в новом исследовании американской аналитической компании IntoTheBlock. При этом криптоэксперты добавляют, что в ближайшие годы рынок ждет консолидация. На данный момент рынок крайне непредсказуем, поэтому заниматься майнингом сейчас — крайне рискованно. «Исторически средняя продолжительность периода между снижением курса биткоина вдвое и последующим пиком составляет около 480 дней. Согласно этой модели, следующий ожидаемый пик придется на лето 2025 года», — говорится в исследовании IntoTheBlock. Там подчеркнули, что рынку криптовалют свойственна высокая волатильность и непредсказуемость. В мае 2022 года, когда случился очередной обвал цифровых активов, майнинговые компании по всему миру потеряли миллиарды долларов, а некоторые из них разорились. За этим последовал длительный период роста, а в минувшем августе BTC снова упал, пробив психологически важный порог в 50 тысяч долларов за криптомонету. Подобное колебание курса очень опасно для майнинговой отрасли, отмечают эксперты. Как объяснил финансовый аналитик Александр Разуваев в интервью «Новым известиям», крипторынок функционирует по следующей схеме: добытые биткоины продаются на бирже, часть уходит на счета за электричество, часть на выплату зарплат рабочим и обслуживание оборудования, оставшаяся сумма — прибыль. Но эта схема работает только в случае, когда курс биткоина высокий. Такие периоды, как сейчас, когда главная криптовалюта подешевела почти на 30%, являются для майнеров убыточными. Продавать криптомонеты по низкой цене — не просто невыгодно: за эту сумму невозможно окупить даже затраты на электричество, ушедшее на добычу. И как долго курс биткоина не будет расти, предсказать невозможно. Аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие годы отрасль ожидает консолидация рынка. По словам основателя и генерального директора юридического бюро Sagrada Legal Олега Ушакова, рентабельными останутся только крупные промышленные майнинговые компании, которые заходили в бизнес 8-10 лет назад, и сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью. Они готовы к большим — в сотни миллионов долларов — и долгосрочным инвестициям для сохранения своих предприятий. Несмотря на это, в настоящее время можно начать бизнес на майнинге криптовалют, но в таком случае нужно быть готовым к затратам и большим рискам, продолжают аналитики. Во-первых, для старта в майнинге нужны колоссальные вложения: одно только оборудование для среднего по мощности дата-центра обойдется в десятки миллионов долларов. Во-вторых, после запуска такого ЦОДа, значительную часть расходов составляет плата за электроэнергию, стоимость которой все время повышается. И оплачивать счета необходимо ежемесячно. Отрасль знает немало историй, когда разорялись крупные майнеры. К примеру, за последние 5 лет в США обанкротились четыре ведущих компании — Giga Watt, Rhodium Enterprises, Compute North и Core Scientific. Все случаи объединяло одно: неправильная оценка рисков криптовалютного рынка. Но отрасль по-прежнему остается перспективной, резюмируют эксперты. Главное — на старте правильно оценить собственные возможности и быть готовым к финансовым рискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следующий пик роста биткойна ожидается только летом 2025 года, говорится в новом исследовании американской аналитической компании IntoTheBlock. При этом криптоэксперты добавляют, что в ближайшие годы рынок ждет консолидация. На данный момент рынок крайне непредсказуем, поэтому заниматься майнингом сейчас — крайне рискованно. «Исторически средняя продолжительность периода между снижением курса биткоина вдвое и последующим пиком составляет около 480 дней. Согласно этой модели, следующий ожидаемый пик придется на лето 2025 года», — говорится в исследовании IntoTheBlock. Там подчеркнули, что рынку криптовалют свойственна высокая волатильность и непредсказуемость. В мае 2022 года, когда случился очередной обвал цифровых активов, майнинговые компании по всему миру потеряли миллиарды долларов, а некоторые из них разорились. За этим последовал длительный период роста, а в минувшем августе BTC снова упал, пробив психологически важный порог в 50 тысяч долларов за криптомонету. Подобное колебание курса очень опасно для майнинговой отрасли, отмечают эксперты. Как объяснил финансовый аналитик Александр Разуваев в интервью «Новым известиям», крипторынок функционирует по следующей схеме: добытые биткоины продаются на бирже, часть уходит на счета за электричество, часть на выплату зарплат рабочим и обслуживание оборудования, оставшаяся сумма — прибыль. Но эта схема работает только в случае, когда курс биткоина высокий. Такие периоды, как сейчас, когда главная криптовалюта подешевела почти на 30%, являются для майнеров убыточными. Продавать криптомонеты по низкой цене — не просто невыгодно: за эту сумму невозможно окупить даже затраты на электричество, ушедшее на добычу. И как долго курс биткоина не будет расти, предсказать невозможно. Аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие годы отрасль ожидает консолидация рынка. По словам основателя и генерального директора юридического бюро Sagrada Legal Олега Ушакова, рентабельными останутся только крупные промышленные майнинговые компании, которые заходили в бизнес 8-10 лет назад, и сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью. Они готовы к большим — в сотни миллионов долларов — и долгосрочным инвестициям для сохранения своих предприятий. Несмотря на это, в настоящее время можно начать бизнес на майнинге криптовалют, но в таком случае нужно быть готовым к затратам и большим рискам, продолжают аналитики. Во-первых, для старта в майнинге нужны колоссальные вложения: одно только оборудование для среднего по мощности дата-центра обойдется в десятки миллионов долларов. Во-вторых, после запуска такого ЦОДа, значительную часть расходов составляет плата за электроэнергию, стоимость которой все время повышается. И оплачивать счета необходимо ежемесячно. Отрасль знает немало историй, когда разорялись крупные майнеры. К примеру, за последние 5 лет в США обанкротились четыре ведущих компании — Giga Watt, Rhodium Enterprises, Compute North и Core Scientific. Все случаи объединяло одно: неправильная оценка рисков криптовалютного рынка. Но отрасль по-прежнему остается перспективной, резюмируют эксперты. Главное — на старте правильно оценить собственные возможности и быть готовым к финансовым рискам.