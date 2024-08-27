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03:37
Трампу заново предъявили обвинения по делу о выборах
03:30
Украина вербует наемников через посольство в Буэнос-Айресе
03:25
Свердловчанин пожаловался Мизулиной на безумные цены школьной канцелярии
СВО изменила военную науку, YouTube ведет себя некрасиво: заявления Медведева на встрече с бойцами
03:24
В Сургуте зазвучат сирены и пройдут массовые проверки школ
02:52
В курганском суде мать погибшего на СВО сына хотела лишить выплат бывшего мужа
02:47
Банк «Траст» выставил на продажу базу на челябинском озере. Скрин
Гросси признал реальную опасность для Курской АЭС: главное о ситуации в регионе к вечеру 27 августа
02:30
Белоусов сделал заявление после освобождения части ДНР
02:28
Девушка с вершины Эльбруса сказала, что Тюмень лучший город земли. Видео
02:24
Зеленский резко отозвался о мирном плане Китая по Украине
Путин поручил спасти важный транспортный коридор
02:06
Самовольные постройки фирмы челябинского экс-губернатора продадут вместе с заложенными активами
01:52
«Мотоцикл и Nexia в щепки»: в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП. Видео
01:31
При обстреле ВСУ пострадал глава Стародубского округа Брянской области
Мишустин расписал задачи своему кабинету на шесть лет вперед
01:15
«РВ»: ВС РФ прорвались в центр Константиновки и водрузили флаг
01:14
В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК*
01:14
Диетолог назвала фрукт, помогающий похудеть без чувства голода
Алсу и Абрамов развелись после 18 лет брака: причины и последствия
01:06
Дети уговорили губернатора ЯНАО пообещать новую детскую площадку. Видео
01:04
Трамп и Харрис определились с датой проведения дебатов
00:58
В Саратовской области прокомментировали информацию о заходе украинской ДРГ
Атомную станцию нельзя атаковать: главные заявления Гросси в Курчатове
00:56
Югорчане и тюменцы пожаловались Мизулиной на высокую стоимость школьных тетрадей
1
00:32
Посреди Екатеринбурга неизвестный стрелял по автобусу с людьми. Фото
2
00:29
ТАСС: в «Роснано» расследуют несколько дел по факту многомиллиардных хищений
4
У России и Украины появился переговорщик
00:17
Дуров заявил, что прилетел в Париж на запланированный ужин с Макроном
5
00:07
В Пермском крае водитель улетел в кювет и погиб
00:04
Пентагон сделал заявление об ударах ВСУ по России
1
В Кремле пообещали помочь Дурову: главное из заявлений Пескова
27 августа 2024
23:39
Обманутая мошенниками Долина продает еще одну квартиру
6
23:35
Бастрыкина возмутило ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга: будет уголовное дело
23:12
Шойгу указал на попытки заменить светские законы в России на шариат
2
Кремль — URA.RU: Киев нападает на свободу вероисповедания
23:02
В Екатеринбурге ищут банщика на зарплату в полмиллиона рублей
22:58
Десятки домов на окраине Екатеринбурга приговорили к сносу. Скрин
22:58
Учителям ХМАО повысят ежемесячную выплату за классное руководство
Курганцам рассказали, как снизить платеж по ипотеке в 2,5 раза
22:56
В Петербурге бывший следователь напал на фельдшера
2
22:54
Машина экс-депутата Рашкина сбила лося в Саратовской области
4
22:54
Шесть ошибок, которые не дают похудеть
Песков — URA.RU: в России работают над снижением инфляционной напряженности
22:50
Бастрыкин заинтересовался огромным провалом в центре Копейска
22:46
Алсу дала первый комментарий после развода с Абрамовым
2
22:45
Замминистра здравоохранения Пугачев освобожден от должности
1
Боевики ВСУ устроили мародерство в Курской области: ситуация в регионе утром 27 августа
22:27
«Трактор» начал с победы игры на Кубке губернатора Челябинской области
22:26
На трассе Сургут-Салехард произошло смертельное ДТП
22:25
Жена больного четвертой стадией рака Кушанашвили рассказал о его состоянии
3
На Кинбурнской косе уничтожены наемники из Польши: карта СВО на Украине 27 августа
22:06
Медведев: приход во власть участников СВО — это веление времени
3
21:46
Шойгу заявил о новых подходах Запада к борьбе с Россией
2
21:35
Медведев предложил арестовать Цукерберга
2
ВСУ готовятся к атаке химическими боеприпасами: главные заявления Минобороны
21:29
Медведев: все, кто приезжает в Россию, должны жить по нашим правилам
14
21:25
Медведев: спецоперация изменила всю военную науку
1
21:24
Медведев: в замедлении YouTube нет ничего хорошего
11
ВС РФ освободили два села, ВСУ обстреляли мирных жителей из танка: главное за ночь о Курской области
21:20
«Рожают и пятого, и шестого ребенка»: гинеколог о том, зачем мигранты едут в Тюмень
2
21:18
Жительница Кургана пожаловалась, что не смогла попасть к врачу с температурой
4
21:18
Медведев назвал главную задачу России на ближайшее время
8
Павла Дурова обвинили в 12 преступлениях и продлили арест: что ожидает бизнесмена
21:16
Расклейщики единоросса из ХМАО придумали нетривиальный способ избежать порчи агитации. Фото
21:10
Медведев назвал задержание Дурова политическим
2
21:03
Игорь Николаев рассказал о своем самочувствии после инфаркта
1
О провале ВСУ в «курской операции» и хаосе у боевиков: о чем рассказал наемник США после побега
21:00
Аресты, внутрипартийный конфликт и снос бывшего убежища: главное в Кургане за 27 августа
1
21:00
В больнице Тобольска вышел из строя единственный аппарат МРТ
1
20:57
Замгенпрокурора РФ выбил сотни тысяч рублей свердловчанам после их жалоб на воду
Как Турчак провел это лето на Алтае: репортаж URA.RU
20:53
«Честный маршрут» подходит к концу и реорганизация ямальских больниц: события 27 августа в ЯНАО
20:49
Экс-губернатор ХМАО Комарова займет свое место на аллее почетных граждан. Фото
1
20:48
В Перми нашли способ снизить ставку по ипотеке на новостройки
20:45
В Челябинске вырос спрос на восстановление девственности
3
20:44
Челябинский губернатор дал напутствие ХК «Трактор» на предстоящий сезон КХЛ. Видео
20:35
Курганских подростков накажут из-за разрушенной набережной. Фото
3
20:30
Зеленский пожаловался на отсутствие денег
3
20:29
Пермяк умер в Петербурге после секса под наркотиками
20:23
Полиция нашла человека, избившего подростка у ТК в Миассе: им оказался тюменец
20:17
Губернатор ЯНАО Артюхов объявил о заключительных точках «Честного маршрута»
20:16
Forbes: Киев формирует новые бригады в ВСУ для продолжения боев в 2025 году
3
20:15
Российским семьям упростят назначение выплат на новорожденных
1
20:11
Екатеринбургский бар решил хайпануть на аресте Дурова
1
20:10
Избитые турецкими полицейскими россиянки вылетели на родину
16
20:09
«Вывезли в лес и задушили»: новый эпизод в деле банды свердловских милиционеров
1
20:06
Жителям ХМАО покажут выступление джигитов на конях и научат стрелять из лука
20:03
Мэр из ХМАО проверил готовность школ к новому учебному году
20:00
Арестованный экс-глава депкульта Москвы просит Бастрыкина помочь ему попасть на СВО
7
19:52
Силовики в ХМАО задержали депутата по подозрению в коррупции. Инсайд
1
19:50
Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
8
19:48
Как физически и морально подготовить ребенка к школе
19:41
Контрактникам-участникам СВО обещают бесплатную землю в Крыму. Документ
6
19:35
Власти сообщили о гибели на СВО пермского гранатометчика Сергея Юркина
19:34
Воздух в Тюмени стал опасен для здоровья
1
19:29
В Кургане рядом с новым сквером укладывают асфальт. Видео
2
19:25
В ХМАО подросток пойдет под суд за попытку наркосбыта в крупном размере
1
19:25
Белоусов заступился за военных ВС РФ в приграничье
3
19:21
Жены хоккеистов, модели и владелицы бутиков: где сейчас победительницы «Мисс Екатеринбург»
1
19:20
Полиция ЯНАО будет патрулировать улицы на новых автомобилях. Фото
1
19:20
Белоусов выступил с обращением по поводу бойцов СВО
19:20
На крупном свердловском заводе рабочего раздавило обломками металла
19:11
Новые дома группе компаний «Трест Магнитострой» помогут строить осужденные
19:10
В Белгородской области задержали москвича, готовившего теракт
1
19:09
Тюменский байкер получил разрыв органов, инсульт и онемел после ДТП с лосем
1
19:05
Пермяк, которого судят за взятку в Иркутской области, попросился на СВО
19:00
Курганцы обсуждают, что мэру Демешкину грозит отставка из-за замалчивания суицидов детей. Инсайд
16
19:00
Что продают дачники на тюменских рынках. Фоторепортаж
18:57
Pinterest оштрафован на 7 млн рублей за запрещенный контент
3
18:54
Свердловский ветеран СВО, осужденный на 20 лет, заключил контракт с Минобороны
5
18:51
Загадочно пропавшего свердловского бизнесмена нашли за решеткой
1
18:46
Челябинские садоводы отдают кабачки по ценам в четыре раза меньше, чем магазины
1
18:44
МПК отказался проверять российских паралимпийцев в ответ на ультиматум Украины
1
18:40
Cumhuriyet: Турция готова пойти на уступки США ради новых истребителей F-35
3
18:37
В Госдуме назвали распространение дипфейков большим вызовом для россиян
3
18:37
В Воронежской области загорелось село
18:33
Курганцам устроят встречу с легендарным летчиком-героем Юсуповым. Фото
18:33
«Отказали в мировом соглашении»: «Газпром» не пошел на уступки хозяйке пчелиной фермы в Сысерти
6
18:29
Военный эксперт Никулин: ВСУ могут применить химоружие при неудачах на поле боя
18:27
Екатеринбуржцы встали в глухую пробку на Кольцовском тракте из-за ДТП. Видео
1
18:25
Свердловский министр встретится с иностранными делегациями в Москве
18:24
Киев отказался продлевать контракт с «Газпромом»
6
18:19
В ЯНАО полицейские поймали граффитчика, который рекламировал наркошопы
18:19
Силовики извинились перед отцом Миши Бахтина за задержание в день визита Путина
2
18:18
После инициированной Шумковым проверки силовики задержали экс-руководителя МУПа и двух подрядчиков. Фото
6
18:18
Завод челябинского олигарха передумал судиться с Росприроднадзором
18:15
Бывший вице-спикер заксобрания Челябинской области нашел работу в Запорожье
2
18:14
Из Екатеринбурга планируют запустить авиаперелеты в экзотические страны
1
18:11
Свердловчане продолжают переходить на электронные квитанции ЖКУ
3
18:11
В ЯНАО взлетят цены на школьные букеты
18:09
В Салехарде не нашли нарушений в доме, которым заинтересовался Бастрыкин
18:07
Пермяка осудили за стрельбу из страйкбольной винтовки по девочкам
18:04
В Копейске на пешеходном переходе сбили девятилетнюю девочку. Видео
2
17:58
Что известно о пожаре в Тюмени, который унес жизни двух школьников и их брата
17:58
В Сатке оставили секции единоборств прежнее место тренировок
1
17:56
В Курской области сбили дрон ВСУ с распылителем для химоружия
3
17:56
Ямальский мэр остался без трех замов. Инсайд
4
17:55
Город в ЯНАО стал лучшим в России по качеству благоустройства
1
17:52
В зоне проведения спецоперации погиб боец из ЯНАО. Фото
17:50
Достижение пловца из ЯНАО внесут в Книгу рекордов Гиннеса
17:50
В Екатеринбурге музыканту изуродовали и помяли иномарку. Фото
2
17:49
На трассе под Озерском автомобиль улетел в кювет, один из пассажиров погиб. Фото
17:47
Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента
8
17:44
В РЖД раскрыли, какие блюда предпочитают жители ХМАО в вагонах-ресторанах
17:43
Headhunter: в Пермском крае возник дефицит таксистов
17:38
Пермяки, помогающие военнослужащим, рассказали о ветеране МВД, погибшем на СВО
17:36
В Свердловской области весь месяц будут чествовать пенсионеров
2
17:35
Челябинский губернатор Текслер рассказал главному тренеру «Трактора» о хоккее
17:34
Кому нельзя есть дыню
3
17:33
Алсу официально развелась с Абрамовым
5
17:31
Выходцы из стран ближнего зарубежья открыли в Тюмени службу такси для мигрантов
5
17:30
Челябинские и немецкие физики предложили сжижать газы магнитом в холодильнике
2
17:30
Авиакомпания отменила рейс с кавказского курорта в ХМАО
17:29
Зеленский утверждает, что Украина испытала собственную баллистическую ракету
15
17:28
В громком деле об убийстве Далера Бобиева появилась противоречивая деталь
1
17:27
ФАС пригрозила крупным штрафом МТС, Мегафону и Билайну
5
17:25
МЧС показало видео из квартиры в Тюмени, в которой в пожаре погибли три брата
17:23
Что появится в новом сквере возле курганского военкомата
17:22
Застройщик показал, как будет выглядеть памятник в новом сквере Кургана. Фото
2
17:20
Лукашенко высказался об аресте Дурова: виноват — иди отвечай
4
17:17
Несколько больниц в ЯНАО ждет реорганизация и слияние
1
17:15
В Кургане перед Днем города сняли портреты всех граждан с галереи почета. Фото
2
17:14
Зеленский признал, что мирный саммит без России не имеет смысла
2
17:13
Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор тюменцу Бережному, убившему девочку
3
17:12
Свердловчанин чуть не изнасиловал девочку, которая пришла в гости к подруге. Фото
2
17:11
Названа причина увеличения взноса за капремонт в Свердловской области
6
17:10
Курганский травматолог рассказал, что ребенку есть, чтобы укрепить кости
17:07
Жители Кизела, чей дом пострадал от взрыва, получили выплаты на неотложные нужды
2
17:07
Свердловчан зовут служить в подмосковный губернаторский полк, там платят миллионы
17:05
В Челябинской области взлетели цены на цитрусы
17:03
Зеленский заявил, что ВСУ уже применяют F-16 в боях
5
17:00
Зеленский признал, что полагается на Байдена в конфликте с Россией
7
16:57
В Тюмени запустят новые маршруты школьных автобусов
16:55
На фоне ситуации в Курской области появилось свыше 200 фейков
1
16:53
Врачи удалили свердловчанину огромную опухоль, не разрезая желудок
16:51
Кодовое слово «Пушок»: как мошенники разводят екатеринбуржцев на миллионы
3
16:50
Новая карта перекрытых дорог в Кургане: гайд для водителей от URA.RU
16:49
Пермский Роспотребнадзор дал советы по выбору школьного рюкзака
16:49
В Запорожской области под ударом дрона ВСУ погиб ребенок. Фото
16:48
В Челябинской области направят на зарплату бюджетникам 6,3 миллиарда рублей
1
16:46
В России замедлился рост фейков
3
16:46
Суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Киселева и Рапопорт
11
16:46
Зеленский назвал нападение на Курскую область «частью плана победы Украины»
6
16:46
Сырский раскрыл цель нападения ВСУ на Курскую область
2
16:44
В ХМАО жителей напугал летающий над поселком беспилотник
1
16:43
Shot: выбросивший из окна жену и ребенка москвич сошел с ума из-за стресса
14
16:40
Житель Тюменской области построил церковь и ушел на СВО. Видео
1
16:33
В курганские магазины завезли Coca-Cola из Азербайджана. Фото
10
16:32
Застройщик в ЯНАО построил жилой дом, который развалился спустя несколько лет
16:30
Арестованного экс-директора «Курганавтодора» Ганина выпустили из СИЗО
8
16:29
В Екатеринбурге возле «Сима-ленда» построят храм, отель и новые дороги
1
16:26
В Перми две девочки-подростка пострадали в смертельном ДТП
16:26
Власти попросили курганцев заблокировать фейковый аккаунт губернатора Шумкова
10
16:23
ВСУ потеряли в Курской области 400 человек за сутки
16:22
Путин поручил астраханскому губернатору Бабушкину следить за судьбой Каспия
2
16:20
Роналду получит звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов
16:20
Лавров высказал новую версию ареста Дурова
5
16:18
Депздрав предупредил жителей ХМАО об опасной инфекции, передающейся через молоко и мясо
1
16:17
Холдинг Novikov Group начал искать шеф-поваров для новых ресторанов в Перми
16:15
В Челябинске неадекват в майке и трусах кидался с лопатой на людей. Фото, видео
2
16:09
Две екатеринбурженки попали в больницу с переломами после ДТП с автобусом
16:08
Лавров назвал шантажом требования Киева разрешить бить Storm Shadow по Москве
5
16:06
В Тюмени при пожаре погибли дети-близнецы и юноша
16:06
Экологи заявили о стабильности экосистемы Арктики
1
16:00
Рябков пообещал США тяжелые последствия из-за нападения ВСУ на Курскую область
3
15:56
Сенатор Муратов обратился к тысячам работников оборонных заводов
3
15:53
В Челябинске на открытии фонтана выступит исполнительница хита «Босая» Зайцева
2
15:49
Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину
3
15:48
В мэрии рассказали, почему тюменцы будут больше платить за детские сады
15:48
Рябков: причастность США к нападению ВСУ на Курскую область является фактом
2
15:45
Кандидат в губернаторы Климко и претендент в гордуму Пирожков поссорились накануне курганских выборов
15:44
Курганский онколог Брунштейн описала план восстановления организма после рака
2
15:42
Патрушев обвинил Запад в терактах против российской морской инфраструктуры
4
15:42
Загадочно пропавший свердловский бизнесмен пережил покушение. Фото
1
15:40
Уральская ассоциация туризма запустит проверку топ-чиновницы
15:37
В Перми детские сады закрывают на консервацию из-за нехватки дошкольников
1
15:35
Какой завтрак самый вредный
3
15:35
В курганский Центр Илизарова поступил аппарат для проверки прочности костей. Фото
1
15:34
«Дочка» «Роснефти» в ХМАО заманивает персонал премиями ко Дню нефтяника
2
15:30
«Ростех» показал эксклюзивное видео с новым подствольным гранатометом
15:30
Челябинский депутат Мхитарян побил свой же рекорд по силе удара. Фото, видео
3
15:30
Агитацию с оптометрическими тестами и нейросетями заметили в столице ЯНАО. Фото
15:28
В Тюменской области ликвидируют подъезд к одному из сел
15:27
В ЯНАО браконьеры попались с уловом и сетями
1
15:25
Нарышкин заявил об обмене информацией с ЦРУ
15:22
«Провалился сквозь землю»: как пропал свердловский бизнесмен перед вылетом в Грузию
15:21
Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием
2
15:20
Бывший водитель челябинского экс-губернатора стал фигурантом «медицинского дела»
15:19
В Екатеринбурге застройщик сносит дома за Макаровским мостом
1
15:13
Пермь станет круизной столицей России
4
15:13
Путин и Моди обсудили Киев
4
15:06
В ХМАО кардиоцентр возобновил плановую работу после массового отравления пациентов
1
15:04
Челябинский золотодобытчик Струков признал нарушения на карьерах
15:04
На пьяного пенсионера, сбившего подростков в челябинском поселке, завели дело
15:02
Появилось видео ДТП с автобусом, влетевшим в дерево в центре Екатеринбурга
1
15:01
Диетолог Encore Fitness рассказала, как не впасть в осеннюю хандру
15:00
Главный вуз Урала подключился к большой реформе высшего образования. Фото
14:59
Управляющая компания из ЯНАО предложила повысить квартплату в четыре раза. Фото
14:58
Пермские немцы проведут памятную акцию у монумента жертвам политрепрессий
14:57
Пермские власти расформировали школу №21
14:52
Всем спасибо: гордума Челябинска провела последнее заседание. Фото, видео
1
14:49
В ЯНАО действуют беспрецедентные меры для военнослужащих СВО и членов их семей. Список
1
14:49
Минобороны: ВС РФ освободили Орловку
14:48
Водителей предупредили об опасности на федеральной трассе в Тюменской области
14:46
Свердловчанка украла полмиллиарда рублей у тысячи пенсионеров
6
14:45
Путина поблагодарили за комфортную жизнь в России
6
14:42
На строительство аквапарка депутата Колесникова в Челябинске потратят 3,6 млрд рублей
14:42
Депутат Госдумы Ильтяков похвастался в школе крепкими мышцами. Видео
15
14:40
Житель ХМАО выиграл компьютер в шоу известного автоблогера, подбросив монету. Видео
14:38
Свердловскую область накроют сильные дожди
14:29
Екатеринбуржцам объяснили смысл новой работы уличного художника Ильи Мозги
2
14:24
Молодой пермяк погиб, наехав на корову
1
14:23
В Кремле объяснили, в чем сложность освободить Дурова из-под ареста
1
14:16
Свердловские туристы оставили в Турции миллионы рублей
1
14:15
Раскрыты причины дефицита учителей в Свердловской области
8
14:15
Песков заявил о целях и задачах СВО
3
14:15
Песков прокомментировал удаление чиновниками переписок в Telegram
4
14:15
Курганские цветочные магазины подняли цены ко Дню знаний. Фото
3
14:11
Тюменские дачники вслед за магазинами поднимут цены на цветы
14:11
Пермский публицист Норин, выпустивший двухтомник о войне в Чечне, готовит книгу о событиях на Донбассе
14:08
В Свердловской области подорожает важная услуга ЖКХ
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