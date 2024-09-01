Полковник объяснил стратегическое значение Угледара для ВС РФ

Полковник Кошкин: освобождение Угледара перережет ВСУ логистические пути
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Российские военные начали штурмовать Угледар
Российские военные начали штурмовать Угледар Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российским Вооруженным силам очень важно взять под свой контроль Угледар. Освобождение населенного пункта от украинских военных перережет Вооруженным силам Украины (ВСУ) логистические пути. Об этом сообщил полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Угледар — это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад», — уточнил Кошкин. Его слова передает «Лента.ru».

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали штурм города Угледар. Из-за переброса войск Вооруженные силы Украины не смогли удержать оборону населенного пункта.

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Российским Вооруженным силам очень важно взять под свой контроль Угледар. Освобождение населенного пункта от украинских военных перережет Вооруженным силам Украины (ВСУ) логистические пути. Об этом сообщил полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. «Угледар — это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад», — уточнил Кошкин. Его слова передает «Лента.ru». Ранее сообщалось, что ВС РФ начали штурм города Угледар. Из-за переброса войск Вооруженные силы Украины не смогли удержать оборону населенного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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