У Елены Малышевой родилась внучка в США

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Елена Малышева, малышева елена
Елена Малышева стала бабушкой в четвертый раз Фото:

У врача и телеведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой родилась внучка в США. Об этом сообщает издание Starhit.ru.

«А у меня еще и у младшего сына этим летом родилась девочка — первый ребеночек. Что тут скажешь? Счастье!» — заявила Малышева.

Девочка родилась в семье младшего сына телеведущей, который работает юристом в США. У старшего сына есть трое детей, которые также проживают на территории Америки. Наследники телеведущей с детства изучают английский язык, занимаются в лучших спортивных секциях и музыкальной школе.

По словам Малышевой, она несколько раз в год приезжает к детям и внукам и проводит с ними время. В России она живет вместе с матерью, за котором требуется постоянный уход. «Дома разум мамы потихоньку слабеет. И я стараюсь, чтобы все клеточки ее мозга работали и вспоминали хорошее. Развлекаю маму, как могу», — заявила Малышева.

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У врача и телеведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой родилась внучка в США. Об этом сообщает издание Starhit.ru. «А у меня еще и у младшего сына этим летом родилась девочка — первый ребеночек. Что тут скажешь? Счастье!» — заявила Малышева. Девочка родилась в семье младшего сына телеведущей, который работает юристом в США. У старшего сына есть трое детей, которые также проживают на территории Америки. Наследники телеведущей с детства изучают английский язык, занимаются в лучших спортивных секциях и музыкальной школе. По словам Малышевой, она несколько раз в год приезжает к детям и внукам и проводит с ними время. В России она живет вместе с матерью, за котором требуется постоянный уход. «Дома разум мамы потихоньку слабеет. И я стараюсь, чтобы все клеточки ее мозга работали и вспоминали хорошее. Развлекаю маму, как могу», — заявила Малышева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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