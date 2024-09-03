У Елены Малышевой родилась внучка в США

03 сентября 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Елена Малышева стала бабушкой в четвертый раз Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru У врача и телеведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой родилась внучка в США. Об этом сообщает издание Starhit.ru. «А у меня еще и у младшего сына этим летом родилась девочка — первый ребеночек. Что тут скажешь? Счастье!» — заявила Малышева. Девочка родилась в семье младшего сына телеведущей, который работает юристом в США. У старшего сына есть трое детей, которые также проживают на территории Америки. Наследники телеведущей с детства изучают английский язык, занимаются в лучших спортивных секциях и музыкальной школе. По словам Малышевой, она несколько раз в год приезжает к детям и внукам и проводит с ними время. В России она живет вместе с матерью, за котором требуется постоянный уход. «Дома разум мамы потихоньку слабеет. И я стараюсь, чтобы все клеточки ее мозга работали и вспоминали хорошее. Развлекаю маму, как могу», — заявила Малышева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У врача и телеведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой родилась внучка в США. Об этом сообщает издание Starhit.ru. «А у меня еще и у младшего сына этим летом родилась девочка — первый ребеночек. Что тут скажешь? Счастье!» — заявила Малышева. Девочка родилась в семье младшего сына телеведущей, который работает юристом в США. У старшего сына есть трое детей, которые также проживают на территории Америки. Наследники телеведущей с детства изучают английский язык, занимаются в лучших спортивных секциях и музыкальной школе. По словам Малышевой, она несколько раз в год приезжает к детям и внукам и проводит с ними время. В России она живет вместе с матерью, за котором требуется постоянный уход. «Дома разум мамы потихоньку слабеет. И я стараюсь, чтобы все клеточки ее мозга работали и вспоминали хорошее. Развлекаю маму, как могу», — заявила Малышева.