Израиль ударил по Бейруту в ответ на ракетную атаку «Хезболлы»: жертвы и разрушения к этому часу

Израильская авиация атаковала Бейрут

20 сентября 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по Бейруту Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на ракетную атаку шиитской организации «Хезболла» по северу страны, ударила по Бейруту. В результате этого несколько многоэтажных домов получили серьезные повреждения, и минимум восемь человек погибли. Главное об атаке Израиля по ливанскому городу к этому часу — в материале URA.RU. «Хезболла» атаковала израильские войска Северные районы Израиля, в том числе Верхняя Галилея и Голанские высоты, подверглись обстрелам со стороны Ливана, в результате которых было выпущено около 140 снарядов. Об этом сообщает армейская пресс-служба Израиля. Израильские силы ПВО перехватили часть ракет, однако были зафиксированы падения снарядов и обломков после перехватов, что привело к возгораниям. Пожарно-спасательные службы приступили к тушению огня. Около 20 снарядов упали в незаселенной местности возле приграничных населенных пунктов Мерон и Нетуа, жертв и разрушений не зафиксировано. Пресс-служба «Хезболлы» сообщила, что организация осуществила ракетный обстрел трех израильских штабов, в том числе штаба разведки, обвиняемого в убийствах. Кроме того, «Хезболла» утверждает, что были атакованы еще два военных объекта на севере Израиля. ЦАХАЛ в ответ ударила по Бейруту В ответ на атаку «Хезболла» армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила целенаправленный удар по Бейруту в Ливане. Об этом сообщили в первоначальном отчете военного командования. В настоящее время в оборонительных установках Командования тыла изменений не произошло. Пострадавшие и разрушения Два жилых дома были уничтожены в результате авиаудара, нанесенного израильскими ВВС по пригороду Бейрута. Об этом сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария». Спасательные работы начались сразу после атаки для поиска выживших под обломками зданий. Также сильные повреждения получили несколько многоэтажных домов. По данным израильского Минздрава, в результате атаки по Бейруту погибло по меньше мере восемь человек. Еще 59 получили ранения, из них восемь находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, во время ракетного удара погибли заместитель главы шиитской милиции «Хезболла» Наим Касем и командир шиитской вооруженной милиции Ибрагим Акиль. Иран обещает ответить Израилю В то же время Иран обещает дать ответ Израилю за ликвидацию Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, который был убит в Тегеране 31 июля. Об этом заявил руководитель канцелярии аятоллы Али Хаменеи. «Ожидается, что ответ на этот шаг сионистского режима будет дан в скором времени», — сообщил Мохаммад Мохаммади Гольпайегани, слова которого передает агентство IRNA. Реакция США на удары по Бейруту Израиль не предупредил США о планируемой атаке по Бейруту, но уведомил их сразу после ее осуществления. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на заявление израильского чиновника. При этом Штаты продолжают верить в возможность дипломатического решения конфликта между Израилем и Ливаном, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон считает, что военный конфликт между странами не является неизбежным, и существуют возможности для дипломатического урегулирования кризиса. Конфликт между Ливаном и Израилем обострился после авиаудара Израиля по жилому дому в Бейруте 30 июля, в результате которого погибли семь человек, в том числе командир «Хезболла» Фуад Шукр. Лидер «Хезболлах» Хасан Насралла пригрозил ответом на израильскую агрессию. В ответ Израиль предупредил о серьезных последствиях для Ливана в случае атак. С октября 2023 года стороны регулярно обмениваются обстрелами вдоль границы, что привело к массовой эвакуации населения: около 100 тысяч человек в Ливане и 80 тысяч в Израиле были вынуждены покинуть свои дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на ракетную атаку шиитской организации «Хезболла» по северу страны, ударила по Бейруту. В результате этого несколько многоэтажных домов получили серьезные повреждения, и минимум восемь человек погибли. Главное об атаке Израиля по ливанскому городу к этому часу — в материале URA.RU. Северные районы Израиля, в том числе Верхняя Галилея и Голанские высоты, подверглись обстрелам со стороны Ливана, в результате которых было выпущено около 140 снарядов. Об этом сообщает армейская пресс-служба Израиля. Израильские силы ПВО перехватили часть ракет, однако были зафиксированы падения снарядов и обломков после перехватов, что привело к возгораниям. Пожарно-спасательные службы приступили к тушению огня. Около 20 снарядов упали в незаселенной местности возле приграничных населенных пунктов Мерон и Нетуа, жертв и разрушений не зафиксировано. Пресс-служба «Хезболлы» сообщила, что организация осуществила ракетный обстрел трех израильских штабов, в том числе штаба разведки, обвиняемого в убийствах. Кроме того, «Хезболла» утверждает, что были атакованы еще два военных объекта на севере Израиля. В ответ на атаку «Хезболла» армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила целенаправленный удар по Бейруту в Ливане. Об этом сообщили в первоначальном отчете военного командования. В настоящее время в оборонительных установках Командования тыла изменений не произошло. Два жилых дома были уничтожены в результате авиаудара, нанесенного израильскими ВВС по пригороду Бейрута. Об этом сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария». Спасательные работы начались сразу после атаки для поиска выживших под обломками зданий. Также сильные повреждения получили несколько многоэтажных домов. По данным израильского Минздрава, в результате атаки по Бейруту погибло по меньше мере восемь человек. Еще 59 получили ранения, из них восемь находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, во время ракетного удара погибли заместитель главы шиитской милиции «Хезболла» Наим Касем и командир шиитской вооруженной милиции Ибрагим Акиль. В то же время Иран обещает дать ответ Израилю за ликвидацию Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, который был убит в Тегеране 31 июля. Об этом заявил руководитель канцелярии аятоллы Али Хаменеи. «Ожидается, что ответ на этот шаг сионистского режима будет дан в скором времени», — сообщил Мохаммад Мохаммади Гольпайегани, слова которого передает агентство IRNA. Израиль не предупредил США о планируемой атаке по Бейруту, но уведомил их сразу после ее осуществления. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на заявление израильского чиновника. При этом Штаты продолжают верить в возможность дипломатического решения конфликта между Израилем и Ливаном, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон считает, что военный конфликт между странами не является неизбежным, и существуют возможности для дипломатического урегулирования кризиса. Конфликт между Ливаном и Израилем обострился после авиаудара Израиля по жилому дому в Бейруте 30 июля, в результате которого погибли семь человек, в том числе командир «Хезболла» Фуад Шукр. Лидер «Хезболлах» Хасан Насралла пригрозил ответом на израильскую агрессию. В ответ Израиль предупредил о серьезных последствиях для Ливана в случае атак. С октября 2023 года стороны регулярно обмениваются обстрелами вдоль границы, что привело к массовой эвакуации населения: около 100 тысяч человек в Ливане и 80 тысяч в Израиле были вынуждены покинуть свои дома.