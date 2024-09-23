Mash: Елену Кондулайнен госпитализировали после инсульта

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ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , кондулайнен елена
Елена Кондулайнен была госпитализирована в Москве Фото:

Российскую актрису Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Mash.

«Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве. У нее парализовало правую часть тела», — передают авторы telegram-канала.

Четыре года назад заслуженная актриса России также была госпитализирована. У нее парализовало правую часть тела после перенесенного инсульта. Актриса долгое время проходила реабилитацию, у нее были трудности с речью, также ее беспокоила слабость. Сообщалось, что ее недавно выписали из неврологического отделения, где актриса провела 44 дня.

Елена Кондулайнен считается секс-символом СССР. Она родилась в 1958 году в Токсово. Начала сниматься в кино с 1970-х годов. Актриса за свою карьеру успела сыграть в множестве советских и российских картин.

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Российскую актрису Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Mash. «Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве. У нее парализовало правую часть тела», — передают авторы telegram-канала. Четыре года назад заслуженная актриса России также была госпитализирована. У нее парализовало правую часть тела после перенесенного инсульта. Актриса долгое время проходила реабилитацию, у нее были трудности с речью, также ее беспокоила слабость. Сообщалось, что ее недавно выписали из неврологического отделения, где актриса провела 44 дня. Елена Кондулайнен считается секс-символом СССР. Она родилась в 1958 году в Токсово. Начала сниматься в кино с 1970-х годов. Актриса за свою карьеру успела сыграть в множестве советских и российских картин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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