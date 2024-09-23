Mash: Елену Кондулайнен госпитализировали после инсульта

Российскую актрису Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Mash.
«Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве. У нее парализовало правую часть тела», — передают авторы telegram-канала.
Четыре года назад заслуженная актриса России также была госпитализирована. У нее парализовало правую часть тела после перенесенного инсульта. Актриса долгое время проходила реабилитацию, у нее были трудности с речью, также ее беспокоила слабость. Сообщалось, что ее недавно выписали из неврологического отделения, где актриса провела 44 дня.
Елена Кондулайнен считается секс-символом СССР. Она родилась в 1958 году в Токсово. Начала сниматься в кино с 1970-х годов. Актриса за свою карьеру успела сыграть в множестве советских и российских картин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.