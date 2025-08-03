Жители украинского села с битами напали на представителей ТЦК

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Жители украинского села вооружились битами и металлическими трубами (архивное фото)
Жители украинского села вооружились битами и металлическими трубами (архивное фото) Фото:

В Николаевской области Украины местные жители напали на военных при попытке оповещения о мобилизации. Конфликт между сельчанами и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) произошел в селе Бугское Николаевской области на юге Украины. По данным местного ТЦК, группа гражданских с битами и металлическими трубами напала на патруль, проводивший оповещение в сопровождении представителя Национальной полиции.

"В селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные лица совершили нападение на военных", — говорится в сообщении николаевского областного ТЦК в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

Как утверждается, участники конфликта повредили служебный автомобиль и избили одного из военнослужащих. В ответ солдат применил травматическое оружие для самозащиты. Пострадавшие есть с обеих сторон. Николаевский ТЦК напомнил о наличии уголовной ответственности за нападения на сотрудников центра.

Ранее на Украине участились случаи сопротивления деятельности ТЦК: подполье публиковало личные данные сотрудников военкоматов, а в СМИ и соцсетях распространялись призывы против насильственной мобилизации. Уполномоченный Верховной рады по правам человека сообщал о многочисленных злоупотреблениях работников ТЦК, что вызывало рост недовольства среди населения и новые инциденты по всей стране.

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В Николаевской области Украины местные жители напали на военных при попытке оповещения о мобилизации. Конфликт между сельчанами и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) произошел в селе Бугское Николаевской области на юге Украины. По данным местного ТЦК, группа гражданских с битами и металлическими трубами напала на патруль, проводивший оповещение в сопровождении представителя Национальной полиции. "В селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные лица совершили нападение на военных", — говорится в сообщении николаевского областного ТЦК в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).  Как утверждается, участники конфликта повредили служебный автомобиль и избили одного из военнослужащих. В ответ солдат применил травматическое оружие для самозащиты. Пострадавшие есть с обеих сторон. Николаевский ТЦК напомнил о наличии уголовной ответственности за нападения на сотрудников центра. Ранее на Украине участились случаи сопротивления деятельности ТЦК: подполье публиковало личные данные сотрудников военкоматов, а в СМИ и соцсетях распространялись призывы против насильственной мобилизации. Уполномоченный Верховной рады по правам человека сообщал о многочисленных злоупотреблениях работников ТЦК, что вызывало рост недовольства среди населения и новые инциденты по всей стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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