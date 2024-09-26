Блогер Шарий: ВСУ потеряли четыре истребителя F-16 из-за одного удара ВС РФ

26 сентября 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Украина могла потерять еще четыре истребителя F-16, подчеркнул Анатолий Шарий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киева потерял четыре истребителя F-16 из-за мощного удара ВС РФ по аэродромам. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий. При этом официально об этом пока не сообщалось. «Сообщают, что в результате неожиданного удара минус четыре F-16», — пишет Анатолий Шарий в своем telegram-канале. В Минобороны РФ пока не подтверждали данную информацию. В настоящий момент известно об одном уничтоженном американском истребителе на Украине. Об этом сообщалось в конце августа этого года, спустя менее месяца с начала поставок Киеву этой техники. А 26 сентября ВС РФ нанесли точечный удар по аэродромам ВСУ, где, вероятно, были F-16, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киева потерял четыре истребителя F-16 из-за мощного удара ВС РФ по аэродромам. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий. При этом официально об этом пока не сообщалось. «Сообщают, что в результате неожиданного удара минус четыре F-16», — пишет Анатолий Шарий в своем telegram-канале. В Минобороны РФ пока не подтверждали данную информацию. В настоящий момент известно об одном уничтоженном американском истребителе на Украине. Об этом сообщалось в конце августа этого года, спустя менее месяца с начала поставок Киеву этой техники. А 26 сентября ВС РФ нанесли точечный удар по аэродромам ВСУ, где, вероятно, были F-16, передает 360.ru.