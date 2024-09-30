Центробанк России установил курс доллара на уровне 93 рубля
Центральный банк (ЦБ) России впервые за пять месяцев повысил официальный курс доллара, который теперь превышает 93 рубля. Евро оценивается в 104 рубля.
«ЦБ впервые за пять месяцев поднял официальный курс доллара выше 93 рублей», — пишет telegram-канал «Сам ты инвестор!». Там добавили, что на 1 октября, официальный курс других валют составил: евро — 104,17 рубля, юань — 13,24 рубля.
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