ЦБ впервые за пять месяцев поднял официальный курс доллара

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Центробанк России установил курс доллара на уровне 93 рубля
Центробанк России установил курс доллара на уровне 93 рубля Фото:

Центральный банк (ЦБ) России впервые за пять месяцев повысил официальный курс доллара, который теперь превышает 93 рубля. Евро оценивается в 104 рубля.

«ЦБ впервые за пять месяцев поднял официальный курс доллара выше 93 рублей», — пишет telegram-канал «Сам ты инвестор!». Там добавили, что на 1 октября, официальный курс других валют составил: евро — 104,17 рубля, юань — 13,24 рубля.

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Центральный банк (ЦБ) России впервые за пять месяцев повысил официальный курс доллара, который теперь превышает 93 рубля. Евро оценивается в 104 рубля. «ЦБ впервые за пять месяцев поднял официальный курс доллара выше 93 рублей», — пишет telegram-канал «Сам ты инвестор!». Там добавили, что на 1 октября, официальный курс других валют составил: евро — 104,17 рубля, юань — 13,24 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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