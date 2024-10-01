Мишустин создает запас прочности для рубля

Мишустин: доля нацвалют в расчетах в ЕАЭС составляет около 90%
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Премьер-министр Михаил Мишустин призвал развивать внутренний рынок ЕАЭС
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал развивать внутренний рынок ЕАЭС Фото:

Власти России усиливают позиции рубля на международной арене за счет расширения торговых контактов. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) заявил, что доля национальных валют в расчетах союза за первые шесть месяцев 2024 года достигла 90%. Как объяснили эксперты URA.RU, такая политика защитит рубль от санкций США и ЕС. 

Первый выпуск почтовых марок состоялся в 2015 году и был посвящен подписанию Договора о ЕАЭС, выпуск 2024 года — четвертый по счету
Первый выпуск почтовых марок состоялся в 2015 году и был посвящен подписанию Договора о ЕАЭС, выпуск 2024 года — четвертый по счету
Фото:

Перед заседанием Михаил Мишустин и его коллеги ввели в обращение почтовые марки, посвященные 10-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. В основе художественного образа, послужившего прототипом марочных миниатюр — идея исторической общности и вековых традиций дружбы и добрососедства народов, особой значимости сближения стран евразийской «пятерки». После церемонии премьеры проследовали на заседание Евразийского межправсовета. 

Мишустин начал свое выступление со слов благодарности премьер-министру Армении Николе Пашиняну за теплый прием. Глава российского правительства отметил прекрасную организацию всех мероприятий в Ереване.

«За шесть месяцев этого года  ВВП [союза] прибавил 4,5%. С января по июнь промпроизводство увеличилось на 4,8%, выпуск сельхозтоваров — на 3,5%, объём  строительных работ — на 4%, оборот розничной коммерции — практически на 8,5%. Внутренний рынок союза становится все более значимым для государств-членов. За первую половину  года взаимная торговля в „пятерке“ выросла на 5,7%, а доля национальных валют в расчетах  составляет порядка 90%», — заявил Мишустин.
Михаил Мишустин призвал нарастить сотрудничество между партнерами
Михаил Мишустин призвал нарастить сотрудничество между партнерами
Фото:

Важно увеличить пропускную способность действующих маршрутов и объемы грузопотоков, наладить бесшовные перевозки, отметил премьер. По его словам, ЕАЭС остается открытым для тех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству.

«Gродолжается плодотворное взаимодействие „пятерки“ с Китаем. Реализуется соглашение о свободной торговле с Ираном, с Вьетнамом, с Сербией. В этом году проведены переговоры с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Нарабатываются договоренности с Арабскими Эмиратами, Индонезией. Налажен активный диалог с региональными объединениями, прежде всего, с ШОС и АСЕАН», — заявил Мишустин.

Страны ЕАЭС уже достигли значительного успеха в расчетах в нацвалютах
Страны ЕАЭС уже достигли значительного успеха в расчетах в нацвалютах
Фото:

Использование рубля в межнациональных расчетах со странами ЕАЭС и будущими участниками союза, укрепляет российскую валюту, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Достигнут значительный прогресс: уже 90% платежей по основным позициям осуществляются в рублях и нацвалютах стран-членов ЕАЭС. В основном торговля идет через рубли, что, конечно, придает ему устойчивость», — отметил собеседник URA.RU.

Вслед за переходом на финансовые транзакции в национальных валютах с новыми дружественными странами увеличивается товарооборот и формируется взаимный интерес бизнеса, уточнил Долгов. Помимо отхода от доллара и евро внутри ЕАЭС налаживают устойчивую систему проведения платежей. Это серьезный вопрос минимизации ущерба от западных санкций, отметил сенатор.
Цифровой рубль усилит положительный эффект для российской экономики, заявил эксперт
Цифровой рубль усилит положительный эффект для российской экономики, заявил эксперт
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Положительный эффект от расчетов в российской валюте усилится в 2025 году с выходом из «песочницы» цифрового рубля, уверен директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. «Это цифровая валюта, которая призвана стать связующим звеном в системе международных финансовых транзакций на новом технологическом уровне. Мы видим, что вслед за переходом на финансовые транзакции в национальных валютах с дружественными странами увеличивается товарооборот и формируется взаимный интерес бизнеса, создается дополнительный экономический стимул для развития двусторонних отношений. Все это будет благоприятно влиять на рубль», — заявил финансист.

Как отметил Ордов, многие страны «перешли от слов к делу» и стали отказываться от доллара во взаиморасчетах. Есть первые положительные примеры и результаты, которые показывают, что можно в несколько раз увеличить товарооборот с партнерами, готовыми взаимовыгодно подходить к подобным процессам, добавил эксперт.

Россия занимает ключевую позицию в ЕАЭС, поэтому другие страны союзы адаптируются к сложностям, возникшим из-за санкций, объяснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Россия отключена от SWIFT и западных финансовых инструментов. Эта ситуация вынуждает страны ЕАЭС искать альтернативные пути развития. Россия является основной экономической силой в объединении, и всем странам-участницам предстоит научиться формулировать методы противодействия санкционному давлению, которое идет извне. Этот процесс уже начался», — резюмировал собеседник URA.RU.

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Власти России усиливают позиции рубля на международной арене за счет расширения торговых контактов. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) заявил, что доля национальных валют в расчетах союза за первые шесть месяцев 2024 года достигла 90%. Как объяснили эксперты URA.RU, такая политика защитит рубль от санкций США и ЕС.  Перед заседанием Михаил Мишустин и его коллеги ввели в обращение почтовые марки, посвященные 10-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. В основе художественного образа, послужившего прототипом марочных миниатюр — идея исторической общности и вековых традиций дружбы и добрососедства народов, особой значимости сближения стран евразийской «пятерки». После церемонии премьеры проследовали на заседание Евразийского межправсовета.  Мишустин начал свое выступление со слов благодарности премьер-министру Армении Николе Пашиняну за теплый прием. Глава российского правительства отметил прекрасную организацию всех мероприятий в Ереване. Важно увеличить пропускную способность действующих маршрутов и объемы грузопотоков, наладить бесшовные перевозки, отметил премьер. По его словам, ЕАЭС остается открытым для тех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству. «Gродолжается плодотворное взаимодействие „пятерки“ с Китаем. Реализуется соглашение о свободной торговле с Ираном, с Вьетнамом, с Сербией. В этом году проведены переговоры с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Нарабатываются договоренности с Арабскими Эмиратами, Индонезией. Налажен активный диалог с региональными объединениями, прежде всего, с ШОС и АСЕАН», — заявил Мишустин. Использование рубля в межнациональных расчетах со странами ЕАЭС и будущими участниками союза, укрепляет российскую валюту, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Достигнут значительный прогресс: уже 90% платежей по основным позициям осуществляются в рублях и нацвалютах стран-членов ЕАЭС. В основном торговля идет через рубли, что, конечно, придает ему устойчивость», — отметил собеседник URA.RU. Положительный эффект от расчетов в российской валюте усилится в 2025 году с выходом из «песочницы» цифрового рубля, уверен директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. «Это цифровая валюта, которая призвана стать связующим звеном в системе международных финансовых транзакций на новом технологическом уровне. Мы видим, что вслед за переходом на финансовые транзакции в национальных валютах с дружественными странами увеличивается товарооборот и формируется взаимный интерес бизнеса, создается дополнительный экономический стимул для развития двусторонних отношений. Все это будет благоприятно влиять на рубль», — заявил финансист. Как отметил Ордов, многие страны «перешли от слов к делу» и стали отказываться от доллара во взаиморасчетах. Есть первые положительные примеры и результаты, которые показывают, что можно в несколько раз увеличить товарооборот с партнерами, готовыми взаимовыгодно подходить к подобным процессам, добавил эксперт. Россия занимает ключевую позицию в ЕАЭС, поэтому другие страны союзы адаптируются к сложностям, возникшим из-за санкций, объяснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Россия отключена от SWIFT и западных финансовых инструментов. Эта ситуация вынуждает страны ЕАЭС искать альтернативные пути развития. Россия является основной экономической силой в объединении, и всем странам-участницам предстоит научиться формулировать методы противодействия санкционному давлению, которое идет извне. Этот процесс уже начался», — резюмировал собеседник URA.RU.
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