Власти России усиливают позиции рубля на международной арене за счет расширения торговых контактов. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) заявил, что доля национальных валют в расчетах союза за первые шесть месяцев 2024 года достигла 90%. Как объяснили эксперты URA.RU, такая политика защитит рубль от санкций США и ЕС.
Перед заседанием Михаил Мишустин и его коллеги ввели в обращение почтовые марки, посвященные 10-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. В основе художественного образа, послужившего прототипом марочных миниатюр — идея исторической общности и вековых традиций дружбы и добрососедства народов, особой значимости сближения стран евразийской «пятерки». После церемонии премьеры проследовали на заседание Евразийского межправсовета.
Мишустин начал свое выступление со слов благодарности премьер-министру Армении Николе Пашиняну за теплый прием. Глава российского правительства отметил прекрасную организацию всех мероприятий в Ереване.
«За шесть месяцев этого года ВВП [союза] прибавил 4,5%. С января по июнь промпроизводство увеличилось на 4,8%, выпуск сельхозтоваров — на 3,5%, объём строительных работ — на 4%, оборот розничной коммерции — практически на 8,5%. Внутренний рынок союза становится все более значимым для государств-членов. За первую половину года взаимная торговля в „пятерке“ выросла на 5,7%, а доля национальных валют в расчетах составляет порядка 90%», — заявил Мишустин.
Важно увеличить пропускную способность действующих маршрутов и объемы грузопотоков, наладить бесшовные перевозки, отметил премьер. По его словам, ЕАЭС остается открытым для тех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству.
«Gродолжается плодотворное взаимодействие „пятерки“ с Китаем. Реализуется соглашение о свободной торговле с Ираном, с Вьетнамом, с Сербией. В этом году проведены переговоры с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Нарабатываются договоренности с Арабскими Эмиратами, Индонезией. Налажен активный диалог с региональными объединениями, прежде всего, с ШОС и АСЕАН», — заявил Мишустин.
Использование рубля в межнациональных расчетах со странами ЕАЭС и будущими участниками союза, укрепляет российскую валюту, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Достигнут значительный прогресс: уже 90% платежей по основным позициям осуществляются в рублях и нацвалютах стран-членов ЕАЭС. В основном торговля идет через рубли, что, конечно, придает ему устойчивость», — отметил собеседник URA.RU.
Вслед за переходом на финансовые транзакции в национальных валютах с новыми дружественными странами увеличивается товарооборот и формируется взаимный интерес бизнеса, уточнил Долгов. Помимо отхода от доллара и евро внутри ЕАЭС налаживают устойчивую систему проведения платежей. Это серьезный вопрос минимизации ущерба от западных санкций, отметил сенатор.
Положительный эффект от расчетов в российской валюте усилится в 2025 году с выходом из «песочницы» цифрового рубля, уверен директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. «Это цифровая валюта, которая призвана стать связующим звеном в системе международных финансовых транзакций на новом технологическом уровне. Мы видим, что вслед за переходом на финансовые транзакции в национальных валютах с дружественными странами увеличивается товарооборот и формируется взаимный интерес бизнеса, создается дополнительный экономический стимул для развития двусторонних отношений. Все это будет благоприятно влиять на рубль», — заявил финансист.
Как отметил Ордов, многие страны «перешли от слов к делу» и стали отказываться от доллара во взаиморасчетах. Есть первые положительные примеры и результаты, которые показывают, что можно в несколько раз увеличить товарооборот с партнерами, готовыми взаимовыгодно подходить к подобным процессам, добавил эксперт.
Россия занимает ключевую позицию в ЕАЭС, поэтому другие страны союзы адаптируются к сложностям, возникшим из-за санкций, объяснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Россия отключена от SWIFT и западных финансовых инструментов. Эта ситуация вынуждает страны ЕАЭС искать альтернативные пути развития. Россия является основной экономической силой в объединении, и всем странам-участницам предстоит научиться формулировать методы противодействия санкционному давлению, которое идет извне. Этот процесс уже начался», — резюмировал собеседник URA.RU.
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