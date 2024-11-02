МИД РФ опубликовал список 29 украинских морпехов, возвращенных РФ

02 ноября 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

В рамках договоренности каждая сторона передала по 95 человек Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало перечень из 29 украинских морских пехотинцев, которых было передано Украине 17 октября в рамках обмена пленными. Соответствующий документ размещен в telegram-канале ведомства. Согласно достигнутой договоренности, обмен производился по формуле «95 на 95». При которой каждая из сторон передала другой 95 человек, говорится в сообщении. Ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что в 2024 году Министерство обороны РФ предложило передать Украине 935 военнопленных. Тем не менее, украинские власти приняли только 279 из них. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало перечень из 29 украинских морских пехотинцев, которых было передано Украине 17 октября в рамках обмена пленными. Соответствующий документ размещен в telegram-канале ведомства. Согласно достигнутой договоренности, обмен производился по формуле «95 на 95». При которой каждая из сторон передала другой 95 человек, говорится в сообщении. Ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что в 2024 году Министерство обороны РФ предложило передать Украине 935 военнопленных. Тем не менее, украинские власти приняли только 279 из них.