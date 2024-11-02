МИД РФ опубликовал список 29 украинских морпехов, возвращенных РФ

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Вооруженные силы Украины. stock, вертолет, десант, ми-8, всу, stock
В рамках договоренности каждая сторона передала по 95 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало перечень из 29 украинских морских пехотинцев, которых было передано Украине 17 октября в рамках обмена пленными. Соответствующий документ размещен в telegram-канале ведомства.

Согласно достигнутой договоренности, обмен производился по формуле «95 на 95». При которой каждая из сторон передала другой 95 человек, говорится в сообщении.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что в 2024 году Министерство обороны РФ предложило передать Украине 935 военнопленных. Тем не менее, украинские власти приняли только 279 из них.

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Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало перечень из 29 украинских морских пехотинцев, которых было передано Украине 17 октября в рамках обмена пленными. Соответствующий документ размещен в telegram-канале ведомства. Согласно достигнутой договоренности, обмен производился по формуле «95 на 95». При которой каждая из сторон передала другой 95 человек, говорится в сообщении. Ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что в 2024 году Министерство обороны РФ предложило передать Украине 935 военнопленных. Тем не менее, украинские власти приняли только 279 из них.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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