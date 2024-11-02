МИД РФ опубликовал список 29 украинских морпехов, возвращенных РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало перечень из 29 украинских морских пехотинцев, которых было передано Украине 17 октября в рамках обмена пленными. Соответствующий документ размещен в telegram-канале ведомства.
Согласно достигнутой договоренности, обмен производился по формуле «95 на 95». При которой каждая из сторон передала другой 95 человек,
Ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что в 2024 году Министерство обороны РФ предложило передать Украине 935 военнопленных. Тем не менее, украинские власти приняли только 279 из них.
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