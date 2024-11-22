22 ноября 2024

Глава «Роскосмоса» заявил Путину о готовности кратно увеличить выпуск ракет

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РФ может кратно увеличить выпуск ракетного вооружения, заявил Борисов
РФ может кратно увеличить выпуск ракетного вооружения, заявил Борисов Фото:

Уровня производства предприятий «Роскосмоса» достаточно для кратного увеличения выпуска ракетного вооружения. Об этом рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов на встрече президента России Владимира Путина с Минобороны и представителями ОПК.

«В кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса „высокоточные“. Если будет потребность, резервы есть, можем и увеличить», — заявил Борисов. 

В ходе встречи Путин также рассказал, что в России скоро произведут подобные «Орешнику» баллистические ракеты. По словам президента, в стране почти укомплектована целая линейка ракет средней и меньшей дальности.

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Уровня производства предприятий «Роскосмоса» достаточно для кратного увеличения выпуска ракетного вооружения. Об этом рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов на встрече президента России Владимира Путина с Минобороны и представителями ОПК. «В кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса „высокоточные“. Если будет потребность, резервы есть, можем и увеличить», — заявил Борисов.  В ходе встречи Путин также рассказал, что в России скоро произведут подобные «Орешнику» баллистические ракеты. По словам президента, в стране почти укомплектована целая линейка ракет средней и меньшей дальности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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