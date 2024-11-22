Глава «Роскосмоса» заявил Путину о готовности кратно увеличить выпуск ракет

Уровня производства предприятий «Роскосмоса» достаточно для кратного увеличения выпуска ракетного вооружения. Об этом рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов на встрече президента России Владимира Путина с Минобороны и представителями ОПК.
«В кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса „высокоточные“. Если будет потребность, резервы есть, можем и увеличить», — заявил Борисов.
В ходе встречи Путин также рассказал, что в России скоро произведут подобные «Орешнику» баллистические ракеты. По словам президента, в стране почти укомплектована целая линейка ракет средней и меньшей дальности.
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