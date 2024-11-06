Макрон заявил о хороших переговорах с Трампом

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон, stock
Макрон и Трамп подтвердили свое желание «работать над возвращением мира и стабильности» Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Президент Франции Эммануэль Макрон и победитель президентских выборов США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

«Они подтвердили желание работать над „возвращением мира и стабильности“», — сообщает издание Le Figaro. Как говорится в материале, Макрон провел «очень хорошие» переговоры.

В связи с объявлением Трампа о своей победе на президентских выборах в США президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость стремления лидеров Европы к укреплению независимости и мощи континента. Это заявление было сделано через несколько часов после того, как Трамп провозгласил себя победителем выборов.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и победитель президентских выборов США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Елисейском дворце. «Они подтвердили желание работать над „возвращением мира и стабильности“», — сообщает издание Le Figaro. Как говорится в материале, Макрон провел «очень хорошие» переговоры. В связи с объявлением Трампа о своей победе на президентских выборах в США президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость стремления лидеров Европы к укреплению независимости и мощи континента. Это заявление было сделано через несколько часов после того, как Трамп провозгласил себя победителем выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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