Макрон заявил о хороших переговорах с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон и победитель президентских выборов США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
«Они подтвердили желание работать над „возвращением мира и стабильности“», — сообщает издание Le Figaro. Как говорится в материале, Макрон провел «очень хорошие» переговоры.
В связи с объявлением Трампа о своей победе на президентских выборах в США президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость стремления лидеров Европы к укреплению независимости и мощи континента. Это заявление было сделано через несколько часов после того, как Трамп провозгласил себя победителем выборов.
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Президент Франции Эммануэль Макрон и победитель президентских выборов США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Елисейском дворце. «Они подтвердили желание работать над „возвращением мира и стабильности“», — сообщает издание Le Figaro. Как говорится в материале, Макрон провел «очень хорошие» переговоры. В связи с объявлением Трампа о своей победе на президентских выборах в США президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость стремления лидеров Европы к укреплению независимости и мощи континента. Это заявление было сделано через несколько часов после того, как Трамп провозгласил себя победителем выборов.