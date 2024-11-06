Макрон заявил о хороших переговорах с Трампом

06 ноября 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Макрон и Трамп подтвердили свое желание «работать над возвращением мира и стабильности» Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Президент Франции Эммануэль Макрон и победитель президентских выборов США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Елисейском дворце. «Они подтвердили желание работать над „возвращением мира и стабильности“», — сообщает издание Le Figaro. Как говорится в материале, Макрон провел «очень хорошие» переговоры. В связи с объявлением Трампа о своей победе на президентских выборах в США президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость стремления лидеров Европы к укреплению независимости и мощи континента. Это заявление было сделано через несколько часов после того, как Трамп провозгласил себя победителем выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон и победитель президентских выборов США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Елисейском дворце. «Они подтвердили желание работать над „возвращением мира и стабильности“», — сообщает издание Le Figaro. Как говорится в материале, Макрон провел «очень хорошие» переговоры. В связи с объявлением Трампа о своей победе на президентских выборах в США президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость стремления лидеров Европы к укреплению независимости и мощи континента. Это заявление было сделано через несколько часов после того, как Трамп провозгласил себя победителем выборов.