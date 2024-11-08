Жителя Рыбинска арестовали за госизмену

Сотрудниками УФСБ России в Ярославской области был задержан по обвинению в госизмене житель Рыбинска, который передавал информацию об объектах российской военной инфраструктуры Украине. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.
«Суд арестовал жителя Рыбинска Ярославской области, обвиняемого в госизмене. Он передавал данные о российских военных объектах украинским кураторам», — передает ТАСС сообщение ведомства.
В результате проведенного обыска у подозреваемого были конфискованы средства связи, в которых обнаружена переписка, подтверждающая его незаконную активность. Задержанному может грозить пожизненный срок лишения свободы. На текущий момент осуществляется сбор доказательств в рамках расследования уголовного дела.
Ранее в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Московский городской суд приговорил Александра Крайчика к 13 годам колонии за госизмену. Он предоставлял финансовую поддержку зарубежному государству в его действиях, которые были направлены против обеспечения безопасности РФ., передает RT.
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