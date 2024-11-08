Жителя Рыбинска арестовали за госизмену

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Жителю Рыбинска может грозить пожизненное заключение
Жителю Рыбинска может грозить пожизненное заключение Фото:

Сотрудниками УФСБ России в Ярославской области был задержан по обвинению в госизмене житель Рыбинска, который передавал информацию об объектах российской военной инфраструктуры Украине. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

«Суд арестовал жителя Рыбинска Ярославской области, обвиняемого в госизмене. Он передавал данные о российских военных объектах украинским кураторам», — передает ТАСС сообщение ведомства. 

В результате проведенного обыска у подозреваемого были конфискованы средства связи, в которых обнаружена переписка, подтверждающая его незаконную активность. Задержанному может грозить пожизненный срок лишения свободы. На текущий момент осуществляется сбор доказательств в рамках расследования уголовного дела.

Ранее в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Московский городской суд приговорил Александра Крайчика к 13 годам колонии за госизмену. Он предоставлял финансовую поддержку зарубежному государству в его действиях, которые были направлены против обеспечения безопасности РФ., передает RT.

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Сотрудниками УФСБ России в Ярославской области был задержан по обвинению в госизмене житель Рыбинска, который передавал информацию об объектах российской военной инфраструктуры Украине. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ. «Суд арестовал жителя Рыбинска Ярославской области, обвиняемого в госизмене. Он передавал данные о российских военных объектах украинским кураторам», — передает ТАСС сообщение ведомства.  В результате проведенного обыска у подозреваемого были конфискованы средства связи, в которых обнаружена переписка, подтверждающая его незаконную активность. Задержанному может грозить пожизненный срок лишения свободы. На текущий момент осуществляется сбор доказательств в рамках расследования уголовного дела. Ранее в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Московский городской суд приговорил Александра Крайчика к 13 годам колонии за госизмену. Он предоставлял финансовую поддержку зарубежному государству в его действиях, которые были направлены против обеспечения безопасности РФ., передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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