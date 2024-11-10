Россиянка заняла почетное место во всемирном конкурсе «Мисс Земля»

Россиянка Екатерина Романова вошла в топ-8 на международном конкурсе красоты «Мисс Земля». В конкурсе участвовали представительницы 76 стран.
«В топ-8 конкурса вошла Екатерина Романова», — заявили в трансляции церемонии награждения на YouTube. В конкурсе приняли участие участницы из 76 стран мира, и до финала дошли женщины из 12 стран, среди которых Россия, Исландия и США.
Участницы в ходе конкурса обсуждали случайные темы. Екатерина выступила с размышлениями о деньгах, подчеркнув, что, хотя деньги важны, на первом месте для нее остаются семья и будущее.
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