Глава телеканала «Санкт-Петербург» Малькевич стал фигурантом уголовного дела

Депутат из и гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Петербургский депутат Александр Малькевич стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. <...> Депутату вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ)», — пишет РБК со ссылкой на источник. Следствие просит Басманный суд Москвы, избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Как сообщили в пресс-службе СКР, в период с 2020 по 2021 годы руководство телеканала с представителем частного фонда заключили договоры об информационном сопровождении организации в сети. «Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписали их и перечислили денежные средства фонду в сумме 37,2 млн рублей», — говорится в публикации ведомства. Отмечается, что в уголовном деле сейчас пять фигурантов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.