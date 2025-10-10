Ушаков: Россия готова к шагам навстречу по Украине

Срочная новость
Россия готова к дальнейшим шагам по урегулированию ситуации на Украине после успешных переговоров по Аляске, если Соединенные Штаты сумеют добиться конструктивных позиций от европейских стран и Киева. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью «Ъ».
