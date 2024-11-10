Исследование доказало, что бренд Lada является женским

«Ромир»: 51% покупателей бренда Lada составляют женщины
© Служба новостей «URA.RU»
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Исследование показало, что средний возврат владельца Lada - 42 года
Исследование показало, что средний возврат владельца Lada - 42 года Фото:

Согласно исследованию, проведенному холдингом «Ромир», женщины являются основной аудиторией покупателей автомобилей бренда Lada. По данным портала, доля женщин среди владельцев составляет 51%.

«51% покупателей автомобилей этой марки — представительницы женского пола», — приводит ТАСС результаты исследования. Средний возраст владельца Lada составляет 42 года. Чаще всего авто этого бренда покупают в крупных городах и регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург, регионы Поволжья и юг России.

Большинство покупателей Lada имеют высшее образование, и среди их хобби выделяются чтение, рыбалка, спорт и путешествия. Исследование отмечает, что, в отличие от большинства популярных марок, которые ассоциируются с функциональностью и технологичностью, Lada воспринимается как «классический» бренд.

Мотивы покупки Lada разнообразны: в 59% случаев основной причиной стала замена автомобиля, и в 52% из них выбирали ту же марку. Для 32% покупателей новая Lada — первый автомобиль, а для 8% — дополнение к автопарку.

По данным «Ромир», Lada остается самым доступным из десяти лучших брендов в России. Согласно «Автостат», за первые десять месяцев 2024 года Lada стала лидером продаж в России, с объемом 377,9 тысячи единиц, что на 33,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Согласно исследованию, проведенному холдингом «Ромир», женщины являются основной аудиторией покупателей автомобилей бренда Lada. По данным портала, доля женщин среди владельцев составляет 51%. «51% покупателей автомобилей этой марки — представительницы женского пола», — приводит ТАСС результаты исследования. Средний возраст владельца Lada составляет 42 года. Чаще всего авто этого бренда покупают в крупных городах и регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург, регионы Поволжья и юг России. Большинство покупателей Lada имеют высшее образование, и среди их хобби выделяются чтение, рыбалка, спорт и путешествия. Исследование отмечает, что, в отличие от большинства популярных марок, которые ассоциируются с функциональностью и технологичностью, Lada воспринимается как «классический» бренд. Мотивы покупки Lada разнообразны: в 59% случаев основной причиной стала замена автомобиля, и в 52% из них выбирали ту же марку. Для 32% покупателей новая Lada — первый автомобиль, а для 8% — дополнение к автопарку. По данным «Ромир», Lada остается самым доступным из десяти лучших брендов в России. Согласно «Автостат», за первые десять месяцев 2024 года Lada стала лидером продаж в России, с объемом 377,9 тысячи единиц, что на 33,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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