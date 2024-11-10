Неизвестный пронес гранату на автовокзал на юге Москвы

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Гранату нашли во время досмотра
Гранату нашли во время досмотра Фото:

Неизвестный гражданин смог пройти с гранатой на автовокзал «Красногвардейский» в столице. В настоящее время он задержан правоохранительными органами.

«Неизвестный пронес гранату на автовокзал „Красногвардейский“», — сообщает РЕН ТВ. Вокзал находится в южной части Москвы.

Гражданина задержали во время проведения досмотра. На данный момент не установлено, является ли найденный боеприпас боевым.

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Неизвестный гражданин смог пройти с гранатой на автовокзал «Красногвардейский» в столице. В настоящее время он задержан правоохранительными органами. «Неизвестный пронес гранату на автовокзал „Красногвардейский“», — сообщает РЕН ТВ. Вокзал находится в южной части Москвы. Гражданина задержали во время проведения досмотра. На данный момент не установлено, является ли найденный боеприпас боевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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