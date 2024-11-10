Неизвестный пронес гранату на автовокзал на юге Москвы

Гранату нашли во время досмотра
Неизвестный гражданин смог пройти с гранатой на автовокзал «Красногвардейский» в столице. В настоящее время он задержан правоохранительными органами.
«Неизвестный пронес гранату на автовокзал „Красногвардейский“», — сообщает РЕН ТВ. Вокзал находится в южной части Москвы.
Гражданина задержали во время проведения досмотра. На данный момент не установлено, является ли найденный боеприпас боевым.
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