Россиянин собрал дома взрывное устройство, чтобы защититься от мошенников

Мужчина собрал СВУ для защиты от украинских мошенников
В Оренбурге задержали мужчину-инвалида, страдающего шизофренией. Он собрал самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы защититься от предполагаемых украинских мошенников.
«В Оренбурге мужчина с диагнозом шизофрения собрал дома СВУ массового поражения. Силовикам он заявил, что якобы так хотел защититься от украинских мошенников», — сообщает LIFE.
Устройство было обезврежено, а сам мужчина задержан. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.