Россиянин собрал дома взрывное устройство, чтобы защититься от мошенников

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Мужчина собрал СВУ для защиты от украинских мошенников
Мужчина собрал СВУ для защиты от украинских мошенников Фото:

В Оренбурге задержали мужчину-инвалида, страдающего шизофренией. Он собрал самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы защититься от предполагаемых украинских мошенников.

«В Оренбурге мужчина с диагнозом шизофрения собрал дома СВУ массового поражения. Силовикам он заявил, что якобы так хотел защититься от украинских мошенников», — сообщает LIFE.

Устройство было обезврежено, а сам мужчина задержан. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

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В Оренбурге задержали мужчину-инвалида, страдающего шизофренией. Он собрал самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы защититься от предполагаемых украинских мошенников. «В Оренбурге мужчина с диагнозом шизофрения собрал дома СВУ массового поражения. Силовикам он заявил, что якобы так хотел защититься от украинских мошенников», — сообщает LIFE. Устройство было обезврежено, а сам мужчина задержан. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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