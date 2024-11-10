Во время обысков в питерском вузе нашли дипломы студентов-мигрантов и крупную сумму наличными. Видео

Во время обысков в питерском вузе нашли дипломы студентов-мигрантов и деньги
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Дома у Борзова была найдена крупная сумма денег (архивное фото)
Дома у Борзова была найдена крупная сумма денег (архивное фото) Фото:

Во время обысков в Санкт-Петербургском реставрационно-строительном институте (СПбРСИ) сотрудники правоохранительных органов нашли дипломы иностранных студентов и большую сумму денежных средств наличными у ректора ВУЗа. Видео публикует Mash.

«Кадры обысков в реставрационно-строительном институте Питера — правоохранители вскрывают сейф, в котором находятся дипломы, предположительно, иностранных студентов. Также обыски прошли дома у самого ректора Александра Борзова — на фото: найденная наличка», — передает Mash в своем telegram-канале содержание видео. 

В результате полицейских обысков восемь человек были задержаны и доставлены в отделение. Среди них — Борзов, которому предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. По информации следствия, ректор занимался оформлением фиктивных приглашений на учебу для граждан Египта и Сирии.

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Во время обысков в Санкт-Петербургском реставрационно-строительном институте (СПбРСИ) сотрудники правоохранительных органов нашли дипломы иностранных студентов и большую сумму денежных средств наличными у ректора ВУЗа. Видео публикует Mash. «Кадры обысков в реставрационно-строительном институте Питера — правоохранители вскрывают сейф, в котором находятся дипломы, предположительно, иностранных студентов. Также обыски прошли дома у самого ректора Александра Борзова — на фото: найденная наличка», — передает Mash в своем telegram-канале содержание видео.  В результате полицейских обысков восемь человек были задержаны и доставлены в отделение. Среди них — Борзов, которому предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. По информации следствия, ректор занимался оформлением фиктивных приглашений на учебу для граждан Египта и Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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