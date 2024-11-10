Во время обысков в Санкт-Петербургском реставрационно-строительном институте (СПбРСИ) сотрудники правоохранительных органов нашли дипломы иностранных студентов и большую сумму денежных средств наличными у ректора ВУЗа. Видео публикует
«Кадры обысков в реставрационно-строительном институте Питера — правоохранители вскрывают сейф, в котором находятся дипломы, предположительно, иностранных студентов. Также обыски прошли дома у самого ректора Александра Борзова — на фото: найденная наличка», — передает Mash в своем telegram-канале содержание видео.
В результате полицейских обысков восемь человек были задержаны и доставлены в отделение. Среди них — Борзов, которому предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. По информации следствия, ректор занимался оформлением фиктивных приглашений на учебу для граждан Египта и Сирии.
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