Дрон ВСУ дважды атаковал многоэтажку в Щебекино

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ВСУ атаковали многоэтажку в Шебекино, жителей эвакуируют, заявил Гладков
ВСУ атаковали многоэтажку в Шебекино, жителей эвакуируют, заявил Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Шебекино дрон Вооруженных сил Украины дважды за день атаковал многоэтажку на улице Шумилова. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Первую атаку глава региона застал лично, во время второй находился в селе Ржевка, где осматривал поврежденные от ударов войск противника дома.

«Сегодня приехал в Шебекино проверить ход восстановления поврежденного жилья. <...> в этот момент дрон врезается на уровне четвертого этажа <...> дрон повторно ударил в тот же дом на Шумилова, 25», — сообщил Гладков. Об этом глава Белгородской области сообщил у себя в telegram-канале

Отмечается, что во время первой атаки вражеского дрона пострадавших не было. Из-за удара второго дрона ВСУ произошло обрушение потолочной плиты. Один человек оказался под завалами. На место прибыли сотрудники МЧС.

Существует угроза разрушения верхних этажей здания. В результате удара в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель, пожар был ликвидирован бригадами пожарных. Развернут оперативный штаб.

Жителей дома эвакуируют. По словам Гладкова, пункты временного размещения готовы к их приему.

ВСУ давно атакуют Белгородскую область. В ход идут дроны, беспилотные летательные аппараты, воздушные шары. 

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В Шебекино дрон Вооруженных сил Украины дважды за день атаковал многоэтажку на улице Шумилова. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Первую атаку глава региона застал лично, во время второй находился в селе Ржевка, где осматривал поврежденные от ударов войск противника дома. «Сегодня приехал в Шебекино проверить ход восстановления поврежденного жилья. <...> в этот момент дрон врезается на уровне четвертого этажа <...> дрон повторно ударил в тот же дом на Шумилова, 25», — сообщил Гладков. Об этом глава Белгородской области сообщил у себя в telegram-канале.  Отмечается, что во время первой атаки вражеского дрона пострадавших не было. Из-за удара второго дрона ВСУ произошло обрушение потолочной плиты. Один человек оказался под завалами. На место прибыли сотрудники МЧС. Существует угроза разрушения верхних этажей здания. В результате удара в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель, пожар был ликвидирован бригадами пожарных. Развернут оперативный штаб. Жителей дома эвакуируют. По словам Гладкова, пункты временного размещения готовы к их приему. ВСУ давно атакуют Белгородскую область. В ход идут дроны, беспилотные летательные аппараты, воздушные шары. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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