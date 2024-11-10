Песков признался, что постоянно теряет шапки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему он редко носит шапку в холодное время года. Песков заявил, что он обычно проводит на улице недолго, поэтому можно и потерпеть без головного убора. А если он вдруг берет с собой шапку, то может ее потерять.
«На самом деле мы подолгу-то на улице не стоим, иногда бывает, но это редкие случаи, а так буквально 15-20 минут можно перетерпеть», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также добавил, что шапка часто теряется, если ее брать с собой.
Ранее Песков поделился, информацией о гардеробе российского президента Владимира Путина. По словам представителя Кремля, глава РФ активно носит одежду российских брендов.
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