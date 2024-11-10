Песков признался, что постоянно теряет шапки

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Песков не берет с собой шапку и на улице обычно без головного убора, потому что тот часто теряется
Песков не берет с собой шапку и на улице обычно без головного убора, потому что тот часто теряется Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему он редко носит шапку в холодное время года. Песков заявил, что он обычно проводит на улице недолго, поэтому можно и потерпеть без головного убора. А если он вдруг берет с собой шапку, то может ее потерять.

«На самом деле мы подолгу-то на улице не стоим, иногда бывает, но это редкие случаи, а так буквально 15-20 минут можно перетерпеть», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также добавил, что шапка часто теряется, если ее брать с собой.

Ранее Песков поделился, информацией о гардеробе российского президента Владимира Путина. По словам представителя Кремля, глава РФ активно носит одежду российских брендов.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему он редко носит шапку в холодное время года. Песков заявил, что он обычно проводит на улице недолго, поэтому можно и потерпеть без головного убора. А если он вдруг берет с собой шапку, то может ее потерять. «На самом деле мы подолгу-то на улице не стоим, иногда бывает, но это редкие случаи, а так буквально 15-20 минут можно перетерпеть», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также добавил, что шапка часто теряется, если ее брать с собой. Ранее Песков поделился, информацией о гардеробе российского президента Владимира Путина. По словам представителя Кремля, глава РФ активно носит одежду российских брендов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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