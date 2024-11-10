В США уволили сотрудницу службы ЧС, запретившую помогать сторонникам Трампа во время урагана

В США уволили сотрудницу Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA), которая выдала распоряжение о непредоставлении помощи сторонникам избранного президента Штатов Дональда Трампа в период урагана «Хелен». Об этом сообщает администратор FEMA Дин Крисвелл.
«Сотрудница Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях была уволена после того, как она дала указание работникам, помогающим пострадавшим от урагана, не заходить в дома, где во дворах размещены плакаты в поддержку избранного президента Дональда Трампа», — передает телеканал CBS News слова Крисвелла. Там добавили, что имя сотрудника и место произошедшего не раскрываются.
Губернатор штата Флорида Рон Десантис осудил запрет на оказание поддержки сторонникам Трампа, назвав его «целенаправленной дискриминацией» против жителей штата. По его словам, инцидент произошел на территории Флориды.
Ранее Трамп высказал критику в адрес вице-президента Камалы Харрис за оказание помощи другим странам в ущерб жертвам урагана в США, передает Life.ru. Он заявил, что пострадавшие получили маленькие выплаты.
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