Москвичка сломала позвоночник, убегая от ссоры через окно

10 ноября 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

В Москве женщина, пытаясь покинуть помещение через окно, сорвалась со второго этажа и сломала позвоночник Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Москве 35-летняя женщина попыталась сбежать от ссоры со своим знакомым через окно второго этажа, однако безопасно спуститься она не смогла — сорвалась и упала на землю, сломав себе позвоночник. Об этом сообщают журналисты. «Женщина отдыхала в компании мужчины, но в какой-то момент они начали выяснять отношения. Когда ей надоело скандалить, она решила сбежать через окно: перелезла через пандус и попыталась аккуратно спуститься на землю со второго этажа, но не удержалась и упала», — передает Life , ссылаясь на telegram-каналы. В итоге в результате падения женщина сломала себе позвоночник. Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка. Инцидент произошел в квартире на Онежской улице в Головинском районе Москвы. Недавно сообщалось о похожем случае в Новом Уренгое. Мужчина сорвался с четвертого этажа при попытке уже наоборот — проникнуть в квартиру. После падения пострадавший попал в реанимацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 35-летняя женщина попыталась сбежать от ссоры со своим знакомым через окно второго этажа, однако безопасно спуститься она не смогла — сорвалась и упала на землю, сломав себе позвоночник. Об этом сообщают журналисты. «Женщина отдыхала в компании мужчины, но в какой-то момент они начали выяснять отношения. Когда ей надоело скандалить, она решила сбежать через окно: перелезла через пандус и попыталась аккуратно спуститься на землю со второго этажа, но не удержалась и упала», — передает Life, ссылаясь на telegram-каналы. В итоге в результате падения женщина сломала себе позвоночник. Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка. Инцидент произошел в квартире на Онежской улице в Головинском районе Москвы. Недавно сообщалось о похожем случае в Новом Уренгое. Мужчина сорвался с четвертого этажа при попытке уже наоборот — проникнуть в квартиру. После падения пострадавший попал в реанимацию.