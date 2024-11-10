Москвичка сломала позвоночник, убегая от ссоры через окно

В Москве 35-летняя женщина попыталась сбежать от ссоры со своим знакомым через окно второго этажа, однако безопасно спуститься она не смогла — сорвалась и упала на землю, сломав себе позвоночник. Об этом сообщают журналисты.
«Женщина отдыхала в компании мужчины, но в какой-то момент они начали выяснять отношения. Когда ей надоело скандалить, она решила сбежать через окно: перелезла через пандус и попыталась аккуратно спуститься на землю со второго этажа, но не удержалась и упала», — передает Life, ссылаясь на telegram-каналы. В итоге в результате падения женщина сломала себе позвоночник.
Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка. Инцидент произошел в квартире на Онежской улице в Головинском районе Москвы.
Недавно сообщалось о похожем случае в Новом Уренгое. Мужчина сорвался с четвертого этажа при попытке уже наоборот — проникнуть в квартиру. После падения пострадавший попал в реанимацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Москве 35-летняя женщина попыталась сбежать от ссоры со своим знакомым через окно второго этажа, однако безопасно спуститься она не смогла — сорвалась и упала на землю, сломав себе позвоночник. Об этом сообщают журналисты. «Женщина отдыхала в компании мужчины, но в какой-то момент они начали выяснять отношения. Когда ей надоело скандалить, она решила сбежать через окно: перелезла через пандус и попыталась аккуратно спуститься на землю со второго этажа, но не удержалась и упала», — передает Life, ссылаясь на telegram-каналы. В итоге в результате падения женщина сломала себе позвоночник. Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка. Инцидент произошел в квартире на Онежской улице в Головинском районе Москвы. Недавно сообщалось о похожем случае в Новом Уренгое. Мужчина сорвался с четвертого этажа при попытке уже наоборот — проникнуть в квартиру. После падения пострадавший попал в реанимацию.