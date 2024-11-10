Москвичка сломала позвоночник, убегая от ссоры через окно

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Заселение мигрантов в бывший детский сад. Пермь, окно, воронежская 1
В Москве женщина, пытаясь покинуть помещение через окно, сорвалась со второго этажа и сломала позвоночник Фото:

В Москве 35-летняя женщина попыталась сбежать от ссоры со своим знакомым через окно второго этажа, однако безопасно спуститься она не смогла — сорвалась и упала на землю, сломав себе позвоночник. Об этом сообщают журналисты.

«Женщина отдыхала в компании мужчины, но в какой-то момент они начали выяснять отношения. Когда ей надоело скандалить, она решила сбежать через окно: перелезла через пандус и попыталась аккуратно спуститься на землю со второго этажа, но не удержалась и упала», — передает Life, ссылаясь на telegram-каналы. В итоге в результате падения женщина сломала себе позвоночник.

Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка. Инцидент произошел в квартире на Онежской улице в Головинском районе Москвы.

Недавно сообщалось о похожем случае в Новом Уренгое. Мужчина сорвался с четвертого этажа при попытке уже наоборот — проникнуть в квартиру. После падения пострадавший попал в реанимацию.

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В Москве 35-летняя женщина попыталась сбежать от ссоры со своим знакомым через окно второго этажа, однако безопасно спуститься она не смогла — сорвалась и упала на землю, сломав себе позвоночник. Об этом сообщают журналисты. «Женщина отдыхала в компании мужчины, но в какой-то момент они начали выяснять отношения. Когда ей надоело скандалить, она решила сбежать через окно: перелезла через пандус и попыталась аккуратно спуститься на землю со второго этажа, но не удержалась и упала», — передает Life, ссылаясь на telegram-каналы. В итоге в результате падения женщина сломала себе позвоночник. Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка. Инцидент произошел в квартире на Онежской улице в Головинском районе Москвы. Недавно сообщалось о похожем случае в Новом Уренгое. Мужчина сорвался с четвертого этажа при попытке уже наоборот — проникнуть в квартиру. После падения пострадавший попал в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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